Игры взлетят в цене: за качество и графику придется доплатить

70 долларов за игры – это та реальность, с которой геймерам придется смириться в следующем десятилетии

Игровые приставки следующего поколения в лице PlayStation 5 и Xbox Series X обещают не только техническое совершенство, потрясающую графику и значительно более быструю загрузку, но и небольшую ложку дегтя – более высокие цены на игры. Увы, но согласно информации от Digital Trends, в конце 2020 игры взлетят в цене. Причем тенденция подорожания незамедлительно отразится на компьютерных играх.

Первый тревожный звоночек прозвучал от компании Take-Two, которая объявила о том, что их первый игровой проект спортивная игра NBA 2K21 будет стоить 69,99 американских долларов в версиях для PlayStation 5 и Xbox Series X. Другие издатели пока не объявили цены на свои издания, но ожидается, что они последуют примеру Take-Two.

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Казалось бы, стандартный ценник, который не менялся десятилетиями, подскочит всего на 10 долларов (примерно на 270 гривен) – с 60 до 70 долларов. Но аналитики предрекают настоящий взрыв недовольства со стороны хардкорного сообщества. Проблему подогревает тот факт, что подорожание игр анонсировано в разгар пандемии коронавируса, когда люди стараются экономить, а видеоигры оказались самым популярным развлечением во время карантина – игровые приставки буквально сметают с полок.

С другой стороны, повышение цен на игровое программное обеспечение назревало давно. Но нежелание издателей повышать ценники, в конечном итоге, оказало пагубное влияние на индустрию в виде обилия платных DLC, раздражающих лутбоксов и ненавистных микротранзакций, что вырвалось в несколько крупных скандалов.

Объективная цена на 2020 год

В последний раз издатели повышали базовую цену на игры в 2002 году, когда начался поэтапный рост ценника с 50 до 60 долларов. 18 лет ценник в $60 был стандартом в игровой индустрии за полноценную игру ААА-класса. Однако аналитики подсчитали, что, если бы цены на видеоигры росли со стандартным уровнем инфляции, они бы сегодня стоили более 85 долларов.

Хотя цены на игры остались на прежнем уровне, стоимость создания высокобюджетных игр за это время существенно возросла. В наши дни бюджет на создание игры ААА-класса – около 60 миллионов долларов. Эпические, кинематографические игры, такие как Red Dead Redemption 2 или Grand Theft Auto V, могут стоить в два раза дороже. Причем, это не включая затраты на маркетинг, которые могут варьироваться от 30 до 100 миллионов долларов, в зависимости от того, насколько важен проект для издателя.

Чтобы нивелировать разницу, издатели в последние несколько лет все больше склонялись к микротранзакциям и лутбоксам. Последние даже вызвали кризис во всей игровой индустрии – некоторые страны начали требовать запретить игры с лутбоксами, приравняв их к азартным играм. Более того, сообщество активных геймеров призывало даже активно бойкотировать проекты с агрессивной политикой микротранзакций, что однажды даже заставило издателей переделывать проекты (например, Star Wars Battlefront II).

Печальный прогноз за будущее

Разработчики отмечают, что киноиндустрия просит в среднем 300 гривен всего за 2 часа развлечений (без колы и попкорна), а игры предлагают сотни часов развлечений, поэтому более высокая цена, якобы, оправдана. На последний аргумент игровая индустрия опиралась годами. Но, в последнее время он оказался абсолютно неубедительным – появилось огромное количество онлайн-сервисов, вроде Netflix, Disney+, Apple TV, которые предлагают за 7 долларов в месяц смотреть сотни часов сериалов и кинофильмов. В ответ на это Microsoft запустила невероятно успешный сервис Game Pass, который буквально спас Xbox One от "смерти" – за 15 долларов в месяц владелец игровой приставки может играть сотни игр без необходимости их покупки за полную стоимость.

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Может случиться так, что ценник в 60 долларов останется для игровых консолей старого поколения PlayStation 4 и Xbox One, а владельцы новых PlayStation 5 и Xbox Series X вынуждены будут платить на 10 долларов больше. Такая дискриминация может повлечь за собой множество жалоб и недовольства со стороны игрового сообщества, и способно вылиться в бойкоты издателей игр. А с другой стороны, самая недовольная часть аудитории в лице хардкорных геймеров, выстроится в длинные очереди в рождественский сезон 2020 года, чтобы одними из первых приобрести игровые приставки нового поколения по взвинченному ценнику из-за их дефицита на старте продаж.

70 долларов (1880 гривен) за игры ААА-класса – это та реальность, с которой геймерам игровых приставок, а позже сервисов Steam и Epic Games Store, вполне вероятно, придется столкнуться и смириться в следующем десятилетии.

Напомним, что ранее мы составляли список из ТОП-10 лучших в 2020 года. А также составили рейтинг из ТОП-10 лучших игр для слабых ноутбуков.

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