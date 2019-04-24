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Илон Маск готовит "неубиваемый" суперкомпьютер с автопилотом

Суперкомпьютер с искусственным интеллектом будет использоваться в новых Tesla Model

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
На суперкомпьютере будет установлено два мощных процессора
На суперкомпьютере будет установлено два мощных процессора
Фото: Techpowerup

Компания Илона Маска Tesla Motors объявила о разработке собственного суперкомпьютера с искусственным интеллектом, который будет управлять электромобилями. Презентация состоялась в рамках конференции Tesla Investor Autonomy Day. Новый суперкомпьютер будет использоваться для управления автопилотом технологии Full Self-Driving.

Плата нового суперкомпьютера Tesla
Плата нового суперкомпьютера Tesla
Фото: Overclockers

В основе компьютера лежит ARM-процессор с использованием 14-нанометрового техпроцесса FinFET, который производится по технологии CMOS. Процессор содержит 6 млрд транзисторов и имеет вычислительную производительность в 600 GFLOPS. Чип будет работать на 12 ядрах Cortex-A72 на частоте 2,2 ГГц, интегрированный GPU – на частоте 1 ГГц, а нейропроцессор — на 2 ГГц. Этот чип в будущем будет использоваться во всех новых моделях Tesla Model.

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На печатной плате Full Self-Driving расположены сразу два чипсета: такое решение направлено на повышение отказоустойчивости системы. В случае отказа одного процессора, автоматически включится другой. Tesla Motors, что вероятность полного отказа системы в разы ниже, чем возможность сердечного приступа у здорового водителя.

Технические характеристики компьютера Tesla
Технические характеристики компьютера Tesla
Фото: Overclockers

Один из них выступает в роли дублирующего и автоматически включится в момент, если другой выйдет из строя во время работы электромобиля. В Tesla Motors уверяют, что вероятность полного отказа системы в разы ниже, чем возможность сердечного приступа у водителя.

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Суперкомпьютер с новейшим процессором превзойдет своего предшественника по производительности в 21 раз и способен выполнить до 72 трлн операций в секунду. Производитель также отметил, что разработка нового чипа оказалась на 20% дешевле.

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Источник: Techpowerup
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