Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

SpaceX и NASA запускает человека в космос: онлайн трансляция

Сегодня, 17:55

Исторический для NASA полет SpaceX Crew Dragon состоится в ночь с 27 по 28 мая 2020 года в рамках проекта Launch America (Demo-2)

В ночь с 27 на 28 мая 2020 года в 00:33 по Киевскому времени состоится исторический запуск Launch America. Сама миссия получила кодовое название Demo-2. В рамках полета NASA совместно с SpaceX Илона Маска запустят экипаж на Международную космическую станцию ​​(МКС) с территории США на космическом корабле нового поколения Crew Dragon.

Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого будут люди – когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на их кораблях типа "Союз".

Смотрите также в сюжете о том, как Илон Маск строил космические корабли:

Это будет масштабное событие, которое нельзя пропустить. Пандемия коронавируса также означает, что следить за запуском можно будет в Интернете. В частности, Сегодня.Lifesyle будет транслировать запуск космического корабля.

Экипаж Crew Dragon – Даг Херли и Боб Бенкен
Экипаж Crew Dragon – Даг Херли и Боб Бенкен
Фото: NASA

Также будьте готовы к знаковым моментам, поскольку это будет зрелищный старт. SpaceX отправит Crew Dragon на той же ракете, которая отправила Tesla Roadster к Марсу – Falcon 9. В первый за почти 10 лет пилотируемый американский полет отправятся астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен.

График полета программы Launch America (Demo-2) 27-28 мая (по киевскому времени):

  • 20:00 – Live виды ракеты SpaceX Falcon 9 со стартовой площадки 39A в Космическом центре им. Кеннеди.
  • 20:15 – Херли и Бенкен за три часа до старта будут доставлены к Falcon 9 на Tesla Model X. Они проедут расстояние в 14,4 км на площадку 39A. Затем поднимутся к своим посадочным местам в Crew Dragon и будут ожидать старта.
  • 00:33 – Обратный отсчет и запуск ракеты Falcon 9 и Crew Dragon с площадки 39A.
  • 02:00 – Пресс-конференция NASA и SpaceX Demo-2 после запуска.
  • 19:29 – Экипаж Crew Dragon состыкуется с МКС.
  • 21:55 – Открытие люка для экипажа Crew Dragon и вход астронавтов NASA на МКС.
  • 22:25 – Церемония приветствия космонавтов на борту МКС.

Напомним, что ранее SpaceX обещала доставить человека на Луну за 7 миллиардов долларов. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Историческая веха: SpaceX готов отправить людей покорять космос Обошел закон: Илон Маск сменил необычное имя новорожденного сына "Арестуйте меня": Илон Маск запустил завод Tesla вопреки запретам Девушка Илона Маска объяснила значение необычного имени их новорожденного сына
NASA космос МКС онлайн Илон Маск SpaceX Falcon 9 Crew Dragon
Источник: NASA
Реклама

Новости партнеров

"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом (видео)
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
Як Тіна Кароль виглядала до пластики: архівне фото
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки

Популярные статьи

Сегодня, 17:44Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Сегодня, 16:13Fun

26 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 13:29Fun

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

Сегодня, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 12:12Food

Что приготовить из киноа: ТОП-5 необычных рецептов

Сегодня, 08:02Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в хищении крупной суммы – СМИ

Сегодня, 06:57Fun

Аномального поросенка с двумя головами показали на видео

Сегодня, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам можно смело браться за новые проекты

Вчера, 20:20Шоу-бизнес

"Они очень запуганы": экс-жене рэпера Сереги удалось встретиться со своими детьми

Вчера, 18:35Fun

25 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Проводили в последний путь: где похоронили маму Ирины Билык

Вчера, 16:06Шоу-бизнес

"Уходите, не надейтесь, что кто-то изменится": украинская супермодель обратилась к подписчицам

Вчера, 10:44Шоу-бизнес

Именинница дня: ТОП-5 гугл-запросов о Маше Ефросининой

Вчера, 05:56Fun

Телеведущая на карантине не мыла волосы шампунем: как она выглядит сейчас, фото

24 маяFun

Где покататься на роликах в Киеве с семьей: обзор роллердромов

24 маяFun

24 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Какие страны откроют свои границы для туристов и когда
Какие страны откроют свои границы для туристов и когда
Смачна закуска – рецепт класичного форшмаку з оселедця
Смачна закуска – рецепт класичного форшмаку з оселедця
Як виглядала Настя Каменських до схуднення на 20 кілограмів
Як виглядала Настя Каменських до схуднення на 20 кілограмів
Дан Балан и Тина Кароль показали историю своих отношений
Дан Балан и Тина Кароль показали историю своих отношений
Дана з
Дана з "Холостяка" відповіла на "зрадницький" вибір Макса
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка