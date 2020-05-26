SpaceX и NASA запускает человека в космос: онлайн трансляция
Исторический для NASA полет SpaceX Crew Dragon состоится в ночь с 27 по 28 мая 2020 года в рамках проекта Launch America (Demo-2)
В ночь с 27 на 28 мая 2020 года в 00:33 по Киевскому времени состоится исторический запуск Launch America. Сама миссия получила кодовое название Demo-2. В рамках полета NASA совместно с SpaceX Илона Маска запустят экипаж на Международную космическую станцию (МКС) с территории США на космическом корабле нового поколения Crew Dragon.
Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого будут люди – когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на их кораблях типа "Союз".
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Это будет масштабное событие, которое нельзя пропустить. Пандемия коронавируса также означает, что следить за запуском можно будет в Интернете. В частности, Сегодня.Lifesyle будет транслировать запуск космического корабля.
Также будьте готовы к знаковым моментам, поскольку это будет зрелищный старт. SpaceX отправит Crew Dragon на той же ракете, которая отправила Tesla Roadster к Марсу – Falcon 9. В первый за почти 10 лет пилотируемый американский полет отправятся астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен.
График полета программы Launch America (Demo-2) 27-28 мая (по киевскому времени):
- 20:00 – Live виды ракеты SpaceX Falcon 9 со стартовой площадки 39A в Космическом центре им. Кеннеди.
- 20:15 – Херли и Бенкен за три часа до старта будут доставлены к Falcon 9 на Tesla Model X. Они проедут расстояние в 14,4 км на площадку 39A. Затем поднимутся к своим посадочным местам в Crew Dragon и будут ожидать старта.
- 00:33 – Обратный отсчет и запуск ракеты Falcon 9 и Crew Dragon с площадки 39A.
- 02:00 – Пресс-конференция NASA и SpaceX Demo-2 после запуска.
- 19:29 – Экипаж Crew Dragon состыкуется с МКС.
- 21:55 – Открытие люка для экипажа Crew Dragon и вход астронавтов NASA на МКС.
- 22:25 – Церемония приветствия космонавтов на борту МКС.
Напомним, что ранее SpaceX обещала доставить человека на Луну за 7 миллиардов долларов. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.
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