SpaceX и NASA запускает человека в космос: онлайн трансляция

Исторический для NASA полет SpaceX Crew Dragon состоится в ночь с 27 по 28 мая 2020 года в рамках проекта Launch America (Demo-2)

В ночь с 27 на 28 мая 2020 года в 00:33 по Киевскому времени состоится исторический запуск Launch America. Сама миссия получила кодовое название Demo-2. В рамках полета NASA совместно с SpaceX Илона Маска запустят экипаж на Международную космическую станцию ​​(МКС) с территории США на космическом корабле нового поколения Crew Dragon.

Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого будут люди – когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на их кораблях типа "Союз".

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Это будет масштабное событие, которое нельзя пропустить. Пандемия коронавируса также означает, что следить за запуском можно будет в Интернете. В частности, Сегодня.Lifesyle будет транслировать запуск космического корабля.

Экипаж Crew Dragon – Даг Херли и Боб Бенкен Фото: NASA

Также будьте готовы к знаковым моментам, поскольку это будет зрелищный старт. SpaceX отправит Crew Dragon на той же ракете, которая отправила Tesla Roadster к Марсу – Falcon 9. В первый за почти 10 лет пилотируемый американский полет отправятся астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен.

График полета программы Launch America (Demo-2) 27-28 мая (по киевскому времени):

20:00 – Live виды ракеты SpaceX Falcon 9 со стартовой площадки 39A в Космическом центре им. Кеннеди.

20:15 – Херли и Бенкен за три часа до старта будут доставлены к Falcon 9 на Tesla Model X. Они проедут расстояние в 14,4 км на площадку 39A. Затем поднимутся к своим посадочным местам в Crew Dragon и будут ожидать старта.

00:33 – Обратный отсчет и запуск ракеты Falcon 9 и Crew Dragon с площадки 39A.

02:00 – Пресс-конференция NASA и SpaceX Demo-2 после запуска.

19:29 – Экипаж Crew Dragon состыкуется с МКС.

21:55 – Открытие люка для экипажа Crew Dragon и вход астронавтов NASA на МКС.

22:25 – Церемония приветствия космонавтов на борту МКС.

Напомним, что ранее SpaceX обещала доставить человека на Луну за 7 миллиардов долларов. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.

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