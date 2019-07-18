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Илон Маск нацелился покорить мозг человека

Neuralink от Илона Маска нацелена на внедрение сенсоров считывания в мозг человека

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:50
Разработка Илона Маск позволит людям управлять компьютером силой мысли
Разработка Илона Маск позволит людям управлять компьютером силой мысли
Фото: TechSpot

Neuralink, американская нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском, сейчас активно разрабатывает устройство, которое позволит расширить границы мозга человека. Специальный гаджет, вживленный в мозг, позволит человеку управлять любым беспроводным устройством (смартфоны, компьютеры, различные гаджеты) одной лишь силой мысли.

Смотрите также в сюжете о том, как Илон Маск переживает трудные времена:

Neuralink была основана в 2017 году, но о компании было мало что известно. Лишь год спустя на мероприятии в Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско глава Tesla рассказал, что его новая фирма сделала огромные шаги к тому, чтобы человек и машина работали в "симбиозе".

Внедрение импланта в мозг человека
Внедрение импланта в мозг человека
Фото: TechSpot

В основе новой разработки Neuralink лежат тончайшие нити, которые вводятся в мозг человека и соединятся с активными нейронами. Для этого был разработан специальный робот, который использует 24-микронную иглу для автоматического вживления устройства.

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Глава Neuralink Макс Ходак заявил, что нити будут вживляться через 8-миллиметровые отверстия, просверленные в черепе парализованного человека. В будущем планируется использовать для этой процедуры лазер для уменьшения дискомфорта.

Устройство для вживление устройства в мозг человека
Устройство для вживление устройства в мозг человека
Фото: TechSpot

Параллельно был разработан специальный датчик, который можно имплантировать в корпус, усиливающий и считывающий сигналы от мозга, и отправляет их на предатчик. Он может передавать данные только через проводное соединение, но цель состоит в том, чтобы заставить его работать без проводов. Он подключится к крошечному носимому компьютеру, который называется Link, расположенный за ухом, содержит батарею и электронику. "Он будет контролироваться через приложение для iPhone", – объяснил Ходак.

Сенсор Neuralink
Сенсор Neuralink
Фото: TechSpot

Маск добавил, что чип способен поддерживать до 10 тысяч электродов с возможностью "чтения и записи", а это в 1000 раз больше, чем у ведущего устройства, используемого для пациентов с болезнью Паркинсона.

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Neuralink ставила и эксперименты на крысах и обезьянах. По словам Маска, что обезьяна смогла управлять компьютером посредством одной лишь мысли: она смогла перемещать курсор мыши и открывать веб-страницы. Компания надеется получить одобрение FDA для клинических испытаний на людях уже в следующем году. Кроме того, Маск заявил, что два человека с такими имплантатами смогут "общаться телепатически".

Напомним, что ранее Илон Маск заговорил по-русски, когда увидел российский чудо-автомобиль. Параллельно Илон Маск готовит "неубиваемый" суперкомпьютер с автопилотом.

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Источник: TechSpot
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