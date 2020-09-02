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Илон Маск объявил о первом рисковом полете Starship в космос

Сегодня, 08:14

Космический корабль следующего поколения Starship компания SpaceX надеется использовать для доставки людей на Марс

Илон Маск в прошлом году представил миру новый частный космический корабль Starship, который разрабатывался командой SpaceX последние несколько лет. По замыслу Маска, этот корабль в будущем будет способен отправить людей на Марс. Однако пока ему следует преодолеть земное притяжение и покорить орбиту нашей планеты.

По словам Илона Маска, первый полет космического корабля Starship на околоземной орбите могут осуществить в 2021 году. Об этом предприниматель заявил во время видеоконференции, посвященной полету человека на Красную планету, сообщает Inverse. При этом глава SpaceX допускает, что первый полет может завершиться провалом. Не удивительно, ведь разработку постоянно сопровождают неудачи: взрывы во время испытаний и даже стихийные бедствия будто специально мешают реализации проекта.

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Однако неудачи не останавливают энтузиазм изобретателя. Это отчасти связано с тем, что ранее никто не производил орбитальных ракет полностью многоразового применения, поэтому соответствующий опыт отсутствует. Причем Илон Маск намерен построить целый флот кораблей Starship: по его словам, их могут произвести "сотни или тысячи".

Starship на орбите Земли (иллюстрация)
Starship на орбите Земли (иллюстрация)
Фото: Inverse

Starship – это космический корабль следующего поколения, который SpaceX надеется использовать для доставки людей на Марс и другие планеты Солнечной системы. Впервые этот аппарат под названием Starhopper поднялся в небо еще в прошлом году. Последняя версия, известная как Starship SN5, представляет собой летающий бак без носового обтекателя, в котором будет находиться полезная нагрузка.

В будущем флот Starship сможет покорять планеты Солнечной системы
В будущем флот Starship сможет покорять планеты Солнечной системы
Фото: Inverse

Комплекс состоит из двух основных элементов: ускорителя Super Heavy, играющего роль первой ступени, и космического корабля Starship, представляющего собой вторую ступень. Согласно оценкам SpaceX, комплекс сможет вывести на низкую опорную орбиту до 100 тонн грузов.

Напомним, что ранее SpaceX отправила на орбиту невидимый спутник. В то же время ракете Starship на Марс удалось покорить высоту в 150 метров.

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Источник: Inverse
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