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Илон Маск показал межпланетный комический корабль Starship

Starship способен взять на борт сотню пассажиров и доставить их на Луну или Марс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:03
Starship покорит земную орбиту уже через 6 месяцев
Starship покорит земную орбиту уже через 6 месяцев
Фото: The Verge

Американский предприниматель Илон Маск представил миру новый частный космический корабль Starship, который разрабатывался командой SpaceX последние несколько лет. Презентация ракеты происходила в Техасе и транслировалась в ночь с 29 на 30 сентября в прямом эфире на канале SpaceX в YouTube.

Смотрите также в сюжете о том, как покорял космос корабль SpaceShipTwo:

Прототип Starship возвышается на высоту более 50 метров и обладает тремя двигателями Raptor следующего поколения. Звездолет предназначен для перевозки сотен пассажиров между планетами, например, на Луну и Марс. Илон Маск пообещал, что Starship покорит земную орбиту уже через 6 месяцев, а принять на борт первых пассажиров космолет сможет с 2021 года.

Гигантский испытательный образец во время презентации стоял рядом с ракетой-носителем SpaceX Falcon 1 – первым аппаратом, выведенным компанией на орбиту. Стоит отметить, что презентация состоялась в годовщину первого орбитального полета Falcon 1.

Starship
Фото: The Verge
Starship
Фото: The Verge
Starship
Фото: The Verge
Starship
Фото: The Verge
Starship
Фото: The Verge
Starship
Фото: The Verge
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"Следующий этап – полет на расстояние 20 километров, а затем возвращение и приземление. Это испытание состоится примерно через два месяца", – заявил Илон Маск.

Цель следующих испытаний состоит в том, чтобы проверить возможности взлета и посадки, необходимые для того, чтобы в полноценный Starship использовался как многоразовый космический корабль, наподобие программы Space Shuttle. Прототип будет использовать свои двигатели, чтобы взлетать на большую высоту, а затем самостоятельно опускаться обратно, выполняя так называемую посадку двигателями – ту же технику SpaceX использует для возвращения своих действующих ракет.

Напомним, что ранее космический военный самолет X-37B побил рекорд на орбите. Также недавно "Тесла" Илона Маска облетела Солнце.

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Источник: The Verge
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