Илон Маск рассекретил значение логотипа Tesla

Шутки и домыслы вокруг логотипа Tesla на деле оказались правдой

Логотип Теслы похож на нос кота Фото: Pixabay

Пользователи в сети неоднократно подшучивали над логотипом электромобилей Tesla, который, если присмотреться, похож на кошачий носик. Один из пользователей в Twitter решил подколоть основателя компании Илона Маска, на что получил обескураживающий ответ.

Илон Маск в Twitter официально подтвердил, что логотип его компании является изображением носа кота, чем поставил точку в спорах. То, что сперва являлось шутками и домыслами, на деле оказалось правдой.

Илон Маск подтвердил догадки пользователей в Сети

Напомним, что ранее Илон Маск разработал электромобиль "для бедных". Также недавно засветился на фото прототип ЗАЗ Ланос 2020.

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