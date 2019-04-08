Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Илон Маск рассекретил значение логотипа Tesla

Шутки и домыслы вокруг логотипа Tesla на деле оказались правдой

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:51
Логотип Теслы похож на нос кота
Логотип Теслы похож на нос кота
Фото: Pixabay

Пользователи в сети неоднократно подшучивали над логотипом электромобилей Tesla, который, если присмотреться, похож на кошачий носик. Один из пользователей в Twitter решил подколоть основателя компании Илона Маска, на что получил обескураживающий ответ.

Илон Маск в Twitter официально подтвердил, что логотип его компании является изображением носа кота, чем поставил точку в спорах. То, что сперва являлось шутками и домыслами, на деле оказалось правдой.

Илон Маск подтвердил догадки пользователей в Сети

Напомним, что ранее Илон Маск разработал электромобиль "для бедных". Также недавно засветился на фото прототип ЗАЗ Ланос 2020.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Илон Маск за две минуты обеднел на миллиард долларов Впервые за два года Tesla снизила поставки авто Илон Маск готовит для Tesla новый браузер В Tesla разгорелся скандал из-за промышленного шпионажа
логотип электромобиль Tesla Маск Илон Маск
Источник: InternetUA
Реклама

Новости партнеров

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Диетолог рассказала, стоит ли есть сало
Диетолог рассказала, стоит ли есть сало
Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс
Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс

Популярные статьи

Вчера, 17:15Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 17:06Fun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 14:27Fun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

Вчера, 13:55Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

5 апреляТехно

Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

5 апреляШоу-бизнес

Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

5 апреляПсихология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

5 апреляFun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Новости партнеров

Юлия Началова до конца не давала отрезать ногу
Юлия Началова до конца не давала отрезать ногу
70-річний російський співак готується стати батьком - ЗМІ
70-річний російський співак готується стати батьком - ЗМІ
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»
"Втомлена" Лорак розчарувала мережу зовнішнім виглядом (фото)