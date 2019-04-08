Илон Маск рассекретил значение логотипа Tesla
Шутки и домыслы вокруг логотипа Tesla на деле оказались правдой
Пользователи в сети неоднократно подшучивали над логотипом электромобилей Tesla, который, если присмотреться, похож на кошачий носик. Один из пользователей в Twitter решил подколоть основателя компании Илона Маска, на что получил обескураживающий ответ.
Илон Маск в Twitter официально подтвердил, что логотип его компании является изображением носа кота, чем поставил точку в спорах. То, что сперва являлось шутками и домыслами, на деле оказалось правдой.
Напомним, что ранее Илон Маск разработал электромобиль "для бедных". Также недавно засветился на фото прототип ЗАЗ Ланос 2020.
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Источник: InternetUA