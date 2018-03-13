Илон Маск "спрячет" человечество на Марсе от третьей мировой войны

Важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, так как они в случае третьей мировой войны могут помочь возрождению человеческой цивилизации, считает известный предприниматель, глава американской компании SpaceX Илон Маск

По его словам, "есть некоторая вероятность" того, что в скором времени на Земле вновь могут наступить "средние века, в особенности если настанет третья мировая война".

"Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее, и, возможно, сократить продолжительность средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс достаточно далек от Земли и больше вероятность, что база на Марсе выживет (в случае войны. — Прим. ред.), чем база на Луне", — сказал Маск, выступая на фестивале SXSW в Техасе.

По его словам, станции на Марсе и база на Луне "могут помочь вновь возродить жизнь на Земле" и важно организовать их "до возможной третьей мировой войны".

В сентябре прошлого года Маск заявил, что компания SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, которые будут длиться менее часа. По его словам, для создания новой ракеты, получившей рабочее название BFR, используются все достижения компании.

Предполагается, что эта же ракета будет использоваться для полетов на Марс и Луну. Сначала она должна будет достичь околоземной орбиты, где произойдет дозаправка. Затем продолжит путь до пункта назначения. В частности, технология позволит совершать полеты на Луну и обратно, чтобы создать базу на спутнике Земли.

Выступая на фестивале SXSW, глава SpaceX заявил, что космический корабль компании может приступить к краткосрочным полетам на Марс в первой половине следующего года, при этом признав, что его прогнозы "часто оптимистичны".

Ранее сообщалось, что на Марс компания планирует направить две грузовые миссии к 2022 году. За это время будет проведено исследование возможных технических проблем размещения на планете и поиск воды. Кроме того, будут установлены системы жизнеобеспечения, подачи энергии и добычи минеральных ресурсов для последующих миссий.

Напомним, ранее математик вычислил дату начала Третьей мировой войны,

Также сообщалось, что Маск пообещал полеты на Марс уже в 2019 году.

О всех черных дырах в биографии Илона Маска смотрите на видео ниже:



