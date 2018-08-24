Илон Маск в шоке: в России создали "убийцу" Теслы

За основу электромобиля взята старая модель ИЖ-21252 "Комби" из 70-х годов прошлого века

Электромобиль от "Калашникова". Фото: Surfingbird

Российский концерн "Калашников" представил свой ответ Илону Маску в виде нового электромобиля. За основу взята старая модель ИЖ-21252 "Комби" из 70-х годов прошлого века, которая, по замыслу производителя, должна будет соперничать со знаменитой Теслой.

Бренд представил бледно-голубой прототип в стиле ретро под названием CV-1 на оборонной выставке под Москвой. Автомобиль обладает двигателем мощностью в 220 кВт, который позволяет развить максимальную скорость 80 км/ч. "Калашников" заявляет, что теоретически электромобиль может разогнаться до 100 км/ч за шесть секунд, а на одном заряде способен проехать 350 км.

За основу взята старая модель ИЖ-21252 "Комби" Surfingbird

Холдинговая компания "Калашников" заявила, что разработала некоторые передовые элементы для "электрического суперкара" с дизайном из 70-х. Она включает в себя "революционный" инвертор, использующий автомобильную батарею для питания электроприборов.

Несмотря на громкие заявления, представитель не смог назвать каких-либо особых преимуществ CV-1 над Теслой.

Вид CV-1 с тыльной стороны Surfingbird

Автомобиль находится на стадии разработки, и неясно, будет ли он вообще когда-нибудь доступен для приобретения. Но концепт электромобиля от "Калашникова" в Интернете уже встретили смешной реакцией со стороны как зарубежных пользователей, так и самих россиян.

По замыслу "Калашникова", автомобиль может конкурировать с Теслой Илона Маска ВладТайм

"Ваши танки грозные, но было бы лучше, если бы вы держались подальше от разработки автомобилей", – подметил один из пользователей Reddit.

Концерн "Калашников" уже давно пытается расширить свой бренд, недавно выпустив линии одежды и другие товары гражданского назначения: от зонтов до мобильных телефонов.

Напомним, что ранее Илон Маск задумал прорыть новый тоннель в США, а также изобретатель раскрыл секрет сломанного автомобильного рынка.