Илон Маск запустил игру Grand Theft Auto V на Tesla

Информационно-развлекательная система Tesla Model 3, вероятно, способна запускать "тяжелые" игры

Большой встроенный дисплей в электромобилях Tesla можно применять в разных целях. В прошлом году Илон Маск, как большой поклонник видеоигр, придумал использовать экран для развлечений – позволил устанавливать и запускать на нем игры благодаря сервису Tesla Arcade. Похоже, что ассортимент доступных проектов будет расширен. Согласно свежему сообщению главы Tesla в Twitter, Model 3 будет способна запустить знаменитую игру Grand Theft Auto V, сообщает CNET.

Ранее на Теслы портировали несложные игры, вроде аркад от Atari и ряд мобильных игр вроде Fallout Shelter. Позже появились аркадные гонки, которыми можно управлять при помощи руля Tesla. Недавно генеральный директор Илон Маск намекнул, что якобы "Ведьмак" вскоре будет доступен на Tesla. Хотя этого не произошло, на днях он заговорил о полноценном запуске GTA V на электромобилях. Однако технические характеристики бортового компьютера очень слабые для запуска такой тяжеловесной игры. В чем секрет?

Для начала, давайте посмотрим на системные требования для Grand Theft Auto V. Игра вышла в 2013 году, поэтому ее довольно легко запустить даже на базовом оборудовании. Минимальными спецификациями являются наличие 4-ядерного процессора с тактовой частотой 2,5 ГГц, 4 Гб оперативной памяти, видеокарта с 1 Гб видеопамяти и 65 Гб пространства на жестком диске.

Only a matter of time before someone steals a Tesla while playing GTA on a Tesla