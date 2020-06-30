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Илон Маск запустил игру Grand Theft Auto V на Tesla

Сегодня, 10:35

Информационно-развлекательная система Tesla Model 3, вероятно, способна запускать "тяжелые" игры

Большой встроенный дисплей в электромобилях Tesla можно применять в разных целях. В прошлом году Илон Маск, как большой поклонник видеоигр, придумал использовать экран для развлечений – позволил устанавливать и запускать на нем игры благодаря сервису Tesla Arcade. Похоже, что ассортимент доступных проектов будет расширен. Согласно свежему сообщению главы Tesla в Twitter, Model 3 будет способна запустить знаменитую игру Grand Theft Auto V, сообщает CNET.

Ранее на Теслы портировали несложные игры, вроде аркад от Atari и ряд мобильных игр вроде Fallout Shelter. Позже появились аркадные гонки, которыми можно управлять при помощи руля Tesla. Недавно генеральный директор Илон Маск намекнул, что якобы "Ведьмак" вскоре будет доступен на Tesla. Хотя этого не произошло, на днях он заговорил о полноценном запуске GTA V на электромобилях. Однако технические характеристики бортового компьютера очень слабые для запуска такой тяжеловесной игры. В чем секрет?

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Для начала, давайте посмотрим на системные требования для Grand Theft Auto V. Игра вышла в 2013 году, поэтому ее довольно легко запустить даже на базовом оборудовании. Минимальными спецификациями являются наличие 4-ядерного процессора с тактовой частотой 2,5 ГГц, 4 Гб оперативной памяти, видеокарта с 1 Гб видеопамяти и 65 Гб пространства на жестком диске.

А теперь взглянем на характеристики бортового компьютера Tesla Model 3. Встроенная операционная система прекрасно работает и справляется со всеми возложенными задачами даже на энергоэффективном 4-ядерном процессоре Intel Atom E8000 со встроенным видеоядром Intel HD Graphics (N3000). Теоретически GTA V может запуститься на таком компьютере, но из-за очень низкой частоты процессора в 1,04 Ггц играть в нее просто не получится из-за неиграбельной частоты кадров.

Tesla Arcade
Tesla Arcade
Фото: CNET

Однако это не все. За управление автопилотом отвечает отдельный компьютер под названием Full Self-Driving Computer. Его теоретическая производительность составляет 72 терафлопса (один терафлопс – это 1 миллион миллионов операций с плавающей запятой в секунду). Для сравнения, самый дорогой компьютер Mac Pro обладает вычислительной мощностью в 56 терафлопс, а Microsoft оценивает свою игровую приставку Xbox One X в 12 терафлопс.

CNET не смог точно определить, какая конкретно система обрабатывает игры от Tesla Arcade – слабый процессор Inel Atom или используется незадействованная мощность FSD-компьютера. Вероятно, инженеры Tesla смогли портировать GTA V таким образом, чтобы ее смог запустить автопилот, ведь его мощности хватает с избытком.

Tesla Arcade
Tesla Arcade
Фото: CNET

Однако заявлению Илона Маска есть более рациональное объяснение – облачные сервисы. Сейчас на Tesla можно транслировать видеоигры с домашнего компьютера на экран электромобиля через приложение под названием Rainway, а для управления подойдет контроллер от Xbox One или Playstation 4. Вероятно, Илон Маск намекает на облачный сервис Microsoft XCloud, старт которого запланирован на конец этого года на многих устройствах, что является объяснением слов главы Tesla о возможности запуска GTA V.

Напомним, что ранее Tesla Model Y разгневала владельцев – у электромобиля нашлась масса проблем. В то же время Илон Маск начинает выпуск грузового тягача Tesla Semi.

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игры Tesla GTA Илон Маск Tesla Model 3
Источник: CNET
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