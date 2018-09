Тим Кук в прямом эфире объяснил заоблачные цены iPhone

По мнению главы Apple, смартфон не может стоить дешево, если он способен заменить несколько устройств

На утреннем ТВ-шоу "Доброе утро, Америка" на интервью пригласили главу Apple Тима Кука, чтобы поговорить с ним о новом модельном ряде мобильных устройств компании iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Кук также ответил на самый волнующий вопрос телезрителей – почему они так дорого стоят?

По мнению главы Apple, смартфон не может стоить дешево, если он способен заменить несколько устройств.

