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Тим Кук в прямом эфире объяснил заоблачные цены iPhone

По мнению главы Apple, смартфон не может стоить дешево, если он способен заменить несколько устройств

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:46
По мнению Тима Кука, стоимость iPhone XS Max полностью оправдана. Фото: Daily Express
По мнению Тима Кука, стоимость iPhone XS Max полностью оправдана. Фото: Daily Express

На утреннем ТВ-шоу "Доброе утро, Америка" на интервью пригласили главу Apple Тима Кука, чтобы поговорить с ним о новом модельном ряде мобильных устройств компании iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Кук также ответил на самый волнующий вопрос телезрителей – почему они так дорого стоят?

По мнению главы Apple, смартфон не может стоить дешево, если он способен заменить несколько устройств.

"Телефон заменил цифровую камеру, видеокамеру и музыкальный плеер. Он заменил все эти разные устройства. Мы поняли, что люди хотят получить самый инновационный продукт, и это не может стоить дешево", – прокомментировал Тим Кук.

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Также он добавил, что себестоимость iPhone выросла из-за использования передовых технологий, которые используются в мобильных устройствах.

"Посмотрите на этот телефон [iPhone XS Max], вы поймете, что это самый продвинутый iPhone, который мы когда-либо делали. Как большинство людей покупают телефоны? Они заключают контракт с оператором. Большинство людей, которые покупают смартфон дороже 1000 долларов, будут платить за него 30 долларов в месяц или всего один доллар в день", – так объяснил ценовую политику компании Тим Кук.

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Затем глава Apple отметил, что несмотря на то, что iPhone собирается в Китае, детали для его производства закупаются во всем мире.

"Да, iPhone собирается в Китае, но комплектующие поступают со всего мира, в том числе и из США. К примеру, все исследования и конструкторские работы происходят в Соединенных Штатах", – заявил Кук.

Напомним, что ранее китайцы опередили Тима Кука и выпустили iPhone XS Plus раньше AppleБолее того, ожидаемого падения цен перед началом продаж новых iPhone не произошло, а случилось наоборот - iPhone X сильно взлетели в цене

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Источник: MacDigger
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