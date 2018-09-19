Тим Кук в прямом эфире объяснил заоблачные цены iPhone
По мнению главы Apple, смартфон не может стоить дешево, если он способен заменить несколько устройств
На утреннем ТВ-шоу "Доброе утро, Америка" на интервью пригласили главу Apple Тима Кука, чтобы поговорить с ним о новом модельном ряде мобильных устройств компании iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Кук также ответил на самый волнующий вопрос телезрителей – почему они так дорого стоят?
По мнению главы Apple, смартфон не может стоить дешево, если он способен заменить несколько устройств.
APPLE NEWS Tim Cook on iPhone XS: People Want the Most Innovative Phone Possible and 'It's Not Cheap to Do That' https://t.co/4vEZYoafYi via @MacRumours pic.twitter.com/ttaTfjPriO— Mᴀx’ᴅMᴇʀᴄ Gαvlαr (@MaxdMerc) 18 сентября 2018 г.
"Телефон заменил цифровую камеру, видеокамеру и музыкальный плеер. Он заменил все эти разные устройства. Мы поняли, что люди хотят получить самый инновационный продукт, и это не может стоить дешево", – прокомментировал Тим Кук.
Также он добавил, что себестоимость iPhone выросла из-за использования передовых технологий, которые используются в мобильных устройствах.
FULL INTERVIEW: @RobinRoberts is with @tim_cook to talk about the brand new iPhone and Apple Watch--plus they love the new Memoji feature. https://t.co/0wZJnpowI9 pic.twitter.com/BpDyoANSES— Good Morning America (@GMA) 18 сентября 2018 г.
"Посмотрите на этот телефон [iPhone XS Max], вы поймете, что это самый продвинутый iPhone, который мы когда-либо делали. Как большинство людей покупают телефоны? Они заключают контракт с оператором. Большинство людей, которые покупают смартфон дороже 1000 долларов, будут платить за него 30 долларов в месяц или всего один доллар в день", – так объяснил ценовую политику компании Тим Кук.
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Затем глава Apple отметил, что несмотря на то, что iPhone собирается в Китае, детали для его производства закупаются во всем мире.
"Да, iPhone собирается в Китае, но комплектующие поступают со всего мира, в том числе и из США. К примеру, все исследования и конструкторские работы происходят в Соединенных Штатах", – заявил Кук.
Напомним, что ранее китайцы опередили Тима Кука и выпустили iPhone XS Plus раньше Apple. Более того, ожидаемого падения цен перед началом продаж новых iPhone не произошло, а случилось наоборот - iPhone X сильно взлетели в цене.