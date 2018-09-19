Тим Кук в прямом эфире объяснил заоблачные цены iPhone

По мнению главы Apple, смартфон не может стоить дешево, если он способен заменить несколько устройств

По мнению Тима Кука, стоимость iPhone XS Max полностью оправдана. Фото: Daily Express

На утреннем ТВ-шоу "Доброе утро, Америка" на интервью пригласили главу Apple Тима Кука, чтобы поговорить с ним о новом модельном ряде мобильных устройств компании iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Кук также ответил на самый волнующий вопрос телезрителей – почему они так дорого стоят?

По мнению главы Apple, смартфон не может стоить дешево, если он способен заменить несколько устройств.

APPLE NEWS Tim Cook on iPhone XS: People Want the Most Innovative Phone Possible and 'It's Not Cheap to Do That' https://t.co/4vEZYoafYi via @MacRumours pic.twitter.com/ttaTfjPriO — Mᴀx’ᴅMᴇʀᴄ Gαvlαr (@MaxdMerc) 18 сентября 2018 г.

"Телефон заменил цифровую камеру, видеокамеру и музыкальный плеер. Он заменил все эти разные устройства. Мы поняли, что люди хотят получить самый инновационный продукт, и это не может стоить дешево", – прокомментировал Тим Кук.

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Также он добавил, что себестоимость iPhone выросла из-за использования передовых технологий, которые используются в мобильных устройствах.

FULL INTERVIEW: @RobinRoberts is with @tim_cook to talk about the brand new iPhone and Apple Watch--plus they love the new Memoji feature. https://t.co/0wZJnpowI9 pic.twitter.com/BpDyoANSES — Good Morning America (@GMA) 18 сентября 2018 г.

"Посмотрите на этот телефон [iPhone XS Max], вы поймете, что это самый продвинутый iPhone, который мы когда-либо делали. Как большинство людей покупают телефоны? Они заключают контракт с оператором. Большинство людей, которые покупают смартфон дороже 1000 долларов, будут платить за него 30 долларов в месяц или всего один доллар в день", – так объяснил ценовую политику компании Тим Кук.

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Затем глава Apple отметил, что несмотря на то, что iPhone собирается в Китае, детали для его производства закупаются во всем мире.

"Да, iPhone собирается в Китае, но комплектующие поступают со всего мира, в том числе и из США. К примеру, все исследования и конструкторские работы происходят в Соединенных Штатах", – заявил Кук.

Напомним, что ранее китайцы опередили Тима Кука и выпустили iPhone XS Plus раньше Apple. Более того, ожидаемого падения цен перед началом продаж новых iPhone не произошло, а случилось наоборот - iPhone X сильно взлетели в цене.