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Instagram добавил полезную опцию против травли

Новая функция поможет отсеять "хейтеров" в комментариях и даже заблокировать их

Евгений Опанасенко
Сегодня, 21:13

Instagram ввел долгожданную функцию, которая поможет бороться с травлей в популярной социальной сети. Нововведение позволяет управлять отзывами под фотографиями – удалять до 25 комментариев. А в случае сильно оскорбительного негатива даже блокировать недоброжелателей.

В соцсети также появится функция закрепления комментариев под фото. В Instagram объясняют, что это позволит пользователям устанавливать тон общения в своих аккаунтах, закрепляя выбранное количество комментариев.

Смотрите также в сюжете о том, как Инстаграмом шагает новый карантинный челлендж:

Также Instagram добавляет опцию, которая позволит управлять воспоминаниями и тегами: пользователи смогут выбирать, кто может вспоминать и подписывать их в комментарии, подписях или Stories.

Напомним, что ранее социальная сеть Instagram анонсировала внедрение функции отключения лайков. О том, почему счетчики лайков внезапно исчезли, Instagram сообщила на своей странице в Twitter.

Instagram
Instagram
Фото: Instagram

Также в начале 2020 года Instagram запустил новую функцию под названием Following Categories. Новшество разделяет учетные записи на две категории: на которые пользователи подписались, и они показываются чаще всего, и на те, которые практически не встречаются в ленте. Это поможет отсеять друзей из числа, кто оказался наименее интересен, и отписаться от них. Таким образом, Instagram поддерживает "цифровую гигиену" и повышает актуальность ленты своих пользователей.

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интернет соцсети комментарий Instagram травля
Источник: Instagram
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