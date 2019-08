Instagram и WhatsApp будут переименованы: известны новые названия

Популярные сервисы сменят название, чтобы подчеркнуть их принадлежность к Facebook

В Facebook пошли на беспрецедентный шаг – глава компании Марк Цукерберг намерен изменить названия Instagram и WhatsApp. Многие считают это изменение бессмысленным, однако за ширмой непонимания кроются две важные причины. Первая – многие пользователи даже не подозревают, что два популярных сервиса относятся к Facebook.

Таким образом Instagram станет "Instagram от Facebook", WhatsApp будет называться "WhatsApp от Facebook". По мнению главы компании, изменение названий должно подчеркнуть принадлежность Instagram и WhatsApp к известной социальной сети, что, якобы, поспособствует улучшению репутации компании среди потребителей – это вторая причина.

