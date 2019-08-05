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Instagram и WhatsApp будут переименованы: известны новые названия

Популярные сервисы сменят название, чтобы подчеркнуть их принадлежность к Facebook

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:05
Ребрендинг встретили с "удивлением и растерянностью"
Ребрендинг встретили с "удивлением и растерянностью"
Фото: Unsplash

В Facebook пошли на беспрецедентный шаг – глава компании Марк Цукерберг намерен изменить названия Instagram и WhatsApp. Многие считают это изменение бессмысленным, однако за ширмой непонимания кроются две важные причины. Первая – многие пользователи даже не подозревают, что два популярных сервиса относятся к Facebook.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядел Интернет в 90-х:

Таким образом Instagram станет "Instagram от Facebook", WhatsApp будет называться "WhatsApp от Facebook". По мнению главы компании, изменение названий должно подчеркнуть принадлежность Instagram и WhatsApp к известной социальной сети, что, якобы, поспособствует улучшению репутации компании среди потребителей – это вторая причина.

Сотрудники, работающие в Instagram и WhatsApp, недавно были проинформированы о предстоящих изменениях. Внутри этих компаний ребрендинг встретили с "удивлением и растерянностью", сообщает Theinformation.

Facebook владеет Instagram с 2012 года, а WhatsApp – с 2014 года, но даже после стольких лет об этом знают не все пользователи.

Напомним, что Facebook изменится до неузнаваемости – Марк Цукерберг представил новый дизайн. А недавно глава Facebook придумал новый способ объединить миллиарды людей.

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Facebook соцсети Instagram социальная сеть WhatsApp
Источник: CNET
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