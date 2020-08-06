Instagram Reels начал переманивать аудиторию у TikTok

Владельцы социальной сети TikTok ByteDance уже обвинили Instagram в плагиате

По мнению Instagram, будущее TikTok сейчас выглядит неопределенным из-за намерения Microsoft выкупить сервис. Поэтому Instagram надеется переманить часть аудитории прямого конкурента официальным запуском функции Reels. Новый сервис стартует в более чем 50 странах, включая США, Великобританию, Японию и Австралию (без Украины), на мобильных платформах iOS и Android, сообщает The Verge.

Новый функционал появляется после обновления приложение через Google Play или App Store. После запуска появится кнопка Reels в самом низу приложения. Подобно TikTok, Reels позволяет людям создавать короткие 15-секундные видеоролики с музыкой, а также накладывать множество фильтров и эффектов на них. Потом созданными видеороликами можно делиться с друзьями и подписчиками.

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Это новейшая возможность для Instagram привлечь пользователей, увеличить количество времени, которое люди проводят в приложении ежедневно, чтобы тем самым зарекомендовать себя в качестве развлекательной платформы для видео.

Instagram Reels Фото: TechCrunch Instagram Reels Фото: TechCrunch Instagram Reels Фото: TechCrunch Instagram Reels Фото: TechCrunch 1/4

Для авторов, которые хотят использовать Instagram Reels в качестве нового способа привлечения подписчиков, Instagram обновил свою страницу Explore. Теперь привлечь внимание пользователей к Reels можно в верхней части экрана — это подобный подход использует страница For You у TikTok.

Владельцы социальной сети TikTok ByteDance уже обвинили Facebook в копировании своего продукта с помощью Instagram Reels. Робби Штайн, директор по продуктам Instagram, возразил, заявив, что, хотя TikTok и популяризировал формат коротких видео, эти Reels разительно отличается от детища ByteDance и никакого плагиата там нет.

Напомним, что ранее ученые доказали неожиданную пользу Instagram. Также ранее Instagram убрал возможность шпионажа за пользователями.

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