Instagram скопировал главную идею у TikTok

Instagram скопировал популярную функцию у TikTok и назвал ее Reels – что это и зачем нужно

Instagram пытается побороть своего главного конкурента TikTok, перенимая у него идеи. В прошлом году в Бразилии Instagram запустила пробную функцию под названием Reels. Начиная с сегодняшнего дня эта функция доступна пользователям Европы во Франции и Германии. Reels позволяет пользователям записывать короткие 15-секундные видеоклипы, синхронизированные с музыкой или другими звуками, а затем делиться ими в Инстаграме, где они могут стать вирусными.

Функция Reels очень похожа на TikTok в том плане, что она предоставляет похожий набор встроенных инструментов для редактирования. Например, при запуске Reels предлагается таймер обратного отсчета, возможность настройки скорости видео и другие эффекты для украшения.

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Во время пробного запуска в Бразилии руководители Instagram извлекли уроки и переосмыслили ключевые аспекты опыта Reels, что позволило сделать сервис лучше и удобнее для пользователей. Теперь функцию "обкатают" на европейцах, прежде чем сделать ее общедоступной по всему миру.

Instagram Reels Фото: TechCrunch Instagram Reels Фото: TechCrunch Instagram Reels Фото: TechCrunch Instagram Reels Фото: TechCrunch 1/4

Раньше Reels предназначалась для совместного использования только в Instagram Stories. Но сообщество Instagram заявило, что им хотелось бы иметь возможность постоянно обмениваться роликами с подписчиками и друзьями, а также иметь возможность делиться ими при желании.

Напомним, что ранее ученые доказали неожиданную пользу Instagram. Также ранее Instagram убрал возможность шпионажа за пользователями.

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