Instagram заблокировал важную функцию: что отключили

Пользователи стали злоупотреблять функцией "Подписки", поэтому в Instagram было принято решение ее убрать

Функцию "Подписки" использовали для обнаружения измен Фото: Pexels

Instagram удалил функцию "Подписки" (Following), позволявшая отслеживать лайки и комментарии подписчиков. Удалили ее потому, что пользователи стали ею злоупотреблять, используя ее для слежения за участниками соцсети. Хотя эта функция определенно имела свою долю как скептиков, так и поклонников, но как показала статистика, для большинства пользователей ее исчезновение прошло незамеченным, так как ее мало кто использовал.

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"Пользователи Instagram не всегда знали, что их активность видна другим. Мы оказались в ситуации, когда функция использовалась не по назначению", — прокомментировали представители социальной сети.

Раздел "Подписки" добавили еще в 2011 году для поиска нового контента в соцсети. Но со временем функция перестала быть актуальной из-за отдельной вкладки Explore. За годы своего существования ее функциональность немного изменилась и переросла в своего рода место для обнаружения "микроизмен"— когда пользователь часто взаимодействовал с контентом бывшего партнера или налаживал контакты с другими потенциальными девушками или парнями.

Теперь во вкладке с символом сердца пользователь увидит активность, которая связана только с его контентом и профилем. В Instagram заявили, что раздел начали постепенно удалять с 7 октября, и на весь процесс уйдет около недели.

Напомним, что ранее Instagram грозились лишить лайков. Также на днях в Instagram появилась темная тема, мы рассказывали о том, как ее включить.

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