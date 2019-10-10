Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Instagram заблокировал важную функцию: что отключили

Пользователи стали злоупотреблять функцией "Подписки", поэтому в Instagram было принято решение ее убрать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:24
Функцию "Подписки" использовали для обнаружения измен
Функцию "Подписки" использовали для обнаружения измен
Фото: Pexels

Instagram удалил функцию "Подписки" (Following), позволявшая отслеживать лайки и комментарии подписчиков. Удалили ее потому, что пользователи стали ею злоупотреблять, используя ее для слежения за участниками соцсети. Хотя эта функция определенно имела свою долю как скептиков, так и поклонников, но как показала статистика, для большинства пользователей ее исчезновение прошло незамеченным, так как ее мало кто использовал.

Смотрите также в сюжете о том, как Селена Гомес получила почетное звание "Королева Инстаграма":

"Пользователи Instagram не всегда знали, что их активность видна другим. Мы оказались в ситуации, когда функция использовалась не по назначению", — прокомментировали представители социальной сети.

Читайте также:
Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

Раздел "Подписки" добавили еще в 2011 году для поиска нового контента в соцсети. Но со временем функция перестала быть актуальной из-за отдельной вкладки Explore. За годы своего существования ее функциональность немного изменилась и переросла в своего рода место для обнаружения "микроизмен"— когда пользователь часто взаимодействовал с контентом бывшего партнера или налаживал контакты с другими потенциальными девушками или парнями.

Читайте также:
Модель раскрыла секреты обмана в Instagram: невероятные фото до и после

Теперь во вкладке с символом сердца пользователь увидит активность, которая связана только с его контентом и профилем. В Instagram заявили, что раздел начали постепенно удалять с 7 октября, и на весь процесс уйдет около недели.

Напомним, что ранее Instagram грозились лишить лайков. Также на днях в Instagram появилась темная тема, мы рассказывали о том, как ее включить.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В работе Instagram произошел масштабный сбой Как сделать стикеры в Viber: инструкция Как защититься от фейковых новостей: шпаргалка для читателей Юзеры сообщили о сбое в Twitter
интернет соцсети Instagram функция
Источник: ain.ua
Реклама

Новости партнеров

Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную "тайну" знака
Зірка
Зірка "Не родись вродливою" постриглася наголо заради Заворотнюк

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

Сегодня, 09:30Fun

"Весь мир видит прелести": невесту высмеяли из-за откровенного платья

Вчера, 18:12Техно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

Вчера, 15:14Техно

В Instagram появилась темная тема: как включить

Вчера, 14:03Fun

Британец нашел на огороде клад стоимостью 333 тысячи гривен: фото

Вчера, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:22Travel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

Вчера, 10:31Fun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

Вчера, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

8 октябряШоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

8 октябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

8 октябряFun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

8 октябряFun

Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

8 октябряFun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото
Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото
Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Профилактика судорог во время бега
Профилактика судорог во время бега
Почему я больше никогда не куплю Windows-смартфон
Почему я больше никогда не куплю Windows-смартфон
Почему появляются мозоли? И как их избежать
Почему появляются мозоли? И как их избежать