Instagram запретит издевательства над пользователями
Бороться с травлей будет специально разработанный для этих целей искусственный интеллект
Популярная социальная сеть Instagram получит новую функцию, которая поможет чувствовать себя безопаснее. Как сообщает блог компании, нововведение поможет предотвратить случаи издевательств, травли и оскорблений.
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Поскольку модерация не справляется с потоком жалоб, бороться с булингом будет специально разработанный для этих целей искусственный интеллект. С его помощью Instagram будет предупреждать агрессивно настроенных пользователей о том, что их комментарии могут оскорбить другого человека.
Невероятно, но банальное предупреждение заставляло комментаторов прекращать использовать обидные формулировки в адрес "жертвы".
Второй новой функцией стал сервис Restrict. С его помощью пользователь может ограничить аудиторию комментария, который оставил другой человек. Таким образом, его будет видеть только человек, который оставил запись, и сам пользователь. Также, человек, отправленный в "теневой бан", не сможет узнать, находится ли заблокировавший его пользователь в сети и прочел ли он личные сообщения.
Напомним, что ранее Instagram грозили лишить лайков, чтобы поддержать здоровую атмосферу. Также общество требовало у Facebook отказаться от важной функции для соцсетей.
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