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Instagram запретит издевательства над пользователями

Бороться с травлей будет специально разработанный для этих целей искусственный интеллект

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
Новой функцией стал сервис Restrict
Новой функцией стал сервис Restrict
Фото: Unsplash

Популярная социальная сеть Instagram получит новую функцию, которая поможет чувствовать себя безопаснее. Как сообщает блог компании, нововведение поможет предотвратить случаи издевательств, травли и оскорблений.

Смотрите также в сюжете о том, кого будут штрафовать за травлю по телефону:

Поскольку модерация не справляется с потоком жалоб, бороться с булингом будет специально разработанный для этих целей искусственный интеллект. С его помощью Instagram будет предупреждать агрессивно настроенных пользователей о том, что их комментарии могут оскорбить другого человека.

При попытке написать оскорбление, выскочит предупреждение
При попытке написать оскорбление, выскочит предупреждение
Фото: Instagram

Невероятно, но банальное предупреждение заставляло комментаторов прекращать использовать обидные формулировки в адрес "жертвы".

Второй новой функцией стал сервис Restrict. С его помощью пользователь может ограничить аудиторию комментария, который оставил другой человек. Таким образом, его будет видеть только человек, который оставил запись, и сам пользователь. Также, человек, отправленный в "теневой бан", не сможет узнать, находится ли заблокировавший его пользователь в сети и прочел ли он личные сообщения.

Работа функции Restrict
Работа функции Restrict
Фото: Instagram

Напомним, что ранее Instagram грозили лишить лайков, чтобы поддержать здоровую атмосферу. Также общество требовало у Facebook отказаться от важной функции для соцсетей.

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Источник: Instagram
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