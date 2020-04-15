Instagram запустил функцию Direct Messenger в браузере: как включить

Веб-версия Direct Messenger позволит отвечать на сообщения в Instagram с ноутбука

Instagram в очередной раз пошел навстречу своим пользователям, добавив новую функцию, сделавшую их общение проще. Социальная сеть отныне позволяет людям отправлять сообщения в Instagram Direct из браузера. Ранее закрытая группа пользователей получила доступ к веб-версии Direct Messenger еще в январе, но теперь она доступна всем пользователям.

В веб-Direct работают те же функции, что и в приложении: пользователи смогут создавать групповые чаты, отправлять друг другу изображения, видео и репосты из новостной ленты. Более того, веб-версия Instagram Direct имитирует некоторые полезные функции мобильного приложения, например, включает клавиатуру с Emoji и добавляет вид галерей к фотографиям и видео.

Веб-версия Instagram Direct Фото: Instagram

Веб-версия Instagram Direct будет особенно удобна для людей, которые постоянно используют Instagram, вроде журналистов, влиятельных лиц, предпринимателей и менеджеров социальных сетей. Это самый простой способ личного общения на платформе, особенно если кто-то пытается отвечать на сотни сообщений в день. В таком случае без компьютера не обойтись – даже для неопытных пользователей печатать на клавиатуре ноутбука проще, чем на экране их телефона.

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Внедрение веб-DM согласуется с более широким видением генерального директора Facebook Марка Цукерберга о будущем компании. Прошлой весной Цукерберг заявил The New York Times, что "личные сообщения, группы и истории являются тремя наиболее быстро растущими областями онлайн-общения". Год назад компания объявила, что переходит к "коммуникациям, ориентированным на конфиденциальность с акцентом на шифрование".

Опция Instagram Direct доступна в браузере с иконки мессенджера Фото: Business Insider

Конечной целью такого подходя является объединение мессенджеров Facebook, WhatsApp и Instagram в единую экосистему, чтобы пользователи могли отправлять друг другу сообщения независимо от используемой ими платформы. Браузер потенциально может сыграть важную роль в работе этой идеи, хотя бы для того, чтобы предоставить пользователям еще большую гибкость в общении.

Напомним, что ранее ученые доказали неожиданную пользу Instagram. Также ранее Instagram убрал возможность шпионажа за пользователями.

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