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Instagram меняет политику: что нового готовит соцсеть

Сегодня, 16:45

Руководство Instagram объявило о серьезных нововведениях и смене приоритетов

На фоне протестов в США, которые проходят под лозунгом Black Lives Matter, социальная сеть Instagram объявила о серьезных нововведениях и смене приоритетов. Внутренние алгоритмы будут переписаны так, чтобы приоритет в показе Instagram получали темнокожие, а также представители меньшинств и уязвимых сообществ. "Голоса темнокожих будут услышаны", – так прокомментировал серьезные изменения в социальной сети генеральный директор Instagram Адам Моссери.

"Мы стали свидетелями невероятного движения, распространяющегося по всему миру. Когда эти важные темы коснулись нашей платформы, мы увидели, что сообщества в Instagram мобилизуются, требуя справедливости и солидарности с тем, чтобы поддерживать работу темнокожих, их голоса и совершенствовать осведомленность о равенстве афроамериканцев во всем мире", — пишет Моссери.

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По его словам, в последнее время в адрес платформы доносится обеспокоенность на тему того, что соцсеть может подавлять самовыражение меньшинств, и многие задаются вопросом, следуют ли политика и механизмы компании идеям о равенстве на самом деле. "Наступил момент, когда люди во всем мире по праву требуют действий, а не слов, и мы обязаны делать то же самое для наших пользователей", — говорит гендиректор.

По словам главы социальной сети, Instagram станет лучшим местом для самовыражения не только чернокожего сообщества, но и представителей ЛГБТ, бодипозитивного движения и других.

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Команда платформы начала активно бороться против негативного влияния соцсетей на людей. Это касается проявлений агрессии, травли, верификации профилей пользователей уязвимых групп, контента, а теперь и предвзятости алгоритма выдачи.

"Наша цель — сделать Инстаграм таким местом, где каждый чувствует себя в безопасности, ощущает поддержку и может свободно выражать свои мысли. Я надеюсь, что проделанная нами работа приблизит нас к осуществлению этой цели", — заявил гендиректор. По его словам, эта работа уже началась и займет некоторое время, а обновления для соцсети будут представлены "в течение следующих нескольких месяцев".

Напомним, что ранее ученые доказали неожиданную пользу Instagram. Также ранее Instagram убрал возможность шпионажа за пользователями.

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Источник: Esquire
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