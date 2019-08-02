Intel представила процессоры с искусственным интеллектом

Поколение Ice Lake обладает совершенно новой графической системой Intel Iris Plus с мощностью до 1 терафлопс

Ноутбуки с Ice Lake появятся в продаже зимой 2019 года Фото: TechSpot

Intel официально представила одиннадцать новых процессоров Intel Core 10-го поколения Ice Lake, разработанных специально для ноутбуков и 2-в-1. Все они основаны на 10-нм техпроцессе и обладают совершенно новой графической архитектурой (GPU) с вычислительной мощностью до 1 терафлопс.

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Мобильные процессоры Intel включают в себя варианты Core i3, Core i5 и Core i7 с числом ядер и потоков 2/4 и 4/8. TDP варьируется от 9 Вт на младших моделях до 28 Вт для топовых Core i7-1068G7. Все модели оснащены встроенной графикой Gen11, большинство из которых с Intel Iris Plus.

Модельный ряд мобильных процессоров поколения Ice Lake Фото: TechSpot

По словам Intel, Ice Lake стали первыми процессорами 10-го поколения с поддержкой искусственного интеллекта. Чипы содержат набор инструкций Intel Deep Learning Boost (DL Boost), а также движок Intel Gaussian & Neural Accelerator (GNA). Все процессоры также получат встроенный адаптер Intel Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных выше 1 Гбит/с и контроллер Thunderbolt 3.

Технические характеристики чипов Ice Lake Фото: TechSpot

Именно на Ice Lake дебютирует новая система именования CPU Intel. Она достаточно удобна, но лишь для тех, кто разбирается. Для обычного пользователя новые названия слишком объемны. Стоит отметить, что в названиях будет указан тип GPU, а в десктопных моделях подобное значение будет отсутствовать.

Новая система именования процессоров Intel Фото: TechSpot

Первые ноутбуки и планшеты с новыми процессорами Ice Lake появятся в продаже зимой 2019 года.

Напомним, что ранее Intel создала процессор за полмиллиона гривен и показала, на что он способен. Также ранее ноутбук с процессором от смартфона выдал фантастические результаты.

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