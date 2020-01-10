Intel впервые за 20 лет выпустила видеокарту, но ее нельзя купить

Графика Intel DG1 оказалась "неигровой" и по мощности сильно уступает Nvidia и AMD

Intel объясняет, как далеко продвинулась ее графика Фото: The Verge

О планах выпуска собственной видеокарты Intel заговорила несколько лет назад. Сейчас на рынке видеоускорителей лидируют титаны в лице Nvidia и AMD, как для домашних компьютеров, так и для майнинга. Теперь к гонке за потребителем присоединилась Intel, которая представила собственный графический адаптер DG1 на архитектуре Xe в рамках выставки CES 2020. Но приобрести ее пока нельзя – это лишь прототип.

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К удивлению публики, видеокарта Intel DG1 оказалась "неигровой", поскольку по мощности она сильно уступает топовым решениям от AMD и Nvidia. По сути, это интегрированный графический процессор следующего поколения, который отделен от своего процессора на его отдельную дискретную часть с атрибутами настольной карты вроде радиаторов и кулера. Однако это только первый рабочий прототип и следующие модели для потребительского рыка будут мощнее, уверяет производитель.

Архитектура Intel DG1 Xe Фото: The Verge

Максимум на что оказался способный действующий прототип видеоадаптерf DG1 – запуск игры Destiny 2 в 1080p/60fps на тонком лэптопе. Ранее поступали сведения, что этот графический ускоритель будет соперником бюджетных видеоадаптеров для ноутбуков, к примеру, Nvidia GeForce MX230, тогда как для настольного сегмента Intel готовит более крупные GPU.

Intel DG1 Xe Фото: The Verge Intel DG1 Xe Фото: The Verge Intel DG1 Xe Фото: The Verge Intel DG1 Xe Фото: The Verge Intel DG1 Xe Фото: The Verge Intel DG1 Xe Фото: The Verge Intel DG1 Xe Фото: The Verge 1/7

Ресурс The Verge описал несколько фактов об Intel DG1:

Архитектура дискретных видеокарт Intel разделена на три категории: Xe LP, Xe HP и Xe HPC, которые предназначены для ноутбуков, настольных компьютеров и рабочих станций или серверов.

Графика Xe будет поддерживать динамическую настройку.

Intel не раскрывает информации о производительности или спецификациях, за исключением того, что DG1 должен хорошо запускать в игры с разрешением 1080p.

Компания за один год добилась улучшения качества графики в 4 раза.

Мобильная графика DG1 также предназначена для новых процессоров поколения Tiger Lake и в ноутбуках будет реализована в виде отдельной дискретной карты.

Intel также заявляет, что их задача сделать лучший графический ускоритель для видеоигр и они серьезно относятся к реализации своего проекта. Кроме того, компания запустит свой собственный центр для выпуска драйверов, будет открыт канал в Discord и веб-сайт с вопросами и ответами для обратной связи с потребителями.

Напомним, что ранее Intel готовила десятое поколение процессоров с неприятным сюрпризом. Также ранее был создан процессор за полмиллиона гривен, мы узнавали, на что он способен.

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