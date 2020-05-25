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Интернет разогнали до безумно рекордной скорости

Сегодня, 09:21

Ученые из Австралии смогли установить соединение с Интернетом на рекордно высокой скорости при помощи обычного оптоволоконного кабеля

Ежегодно различные лаборатории исследовательских институтов устанавливают технологические рекорды. На днях ученые из Технологического университета Суинборна и Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) смогли "разогнать интернет", установив сумасшедшую скорость соединения в 44,2 Тб/с.

Как сообщает журнал Nature Communications, такая скорость соединения позволила бы загрузить видеоконтент в разрешении Ultra HD на 50 дисках объемом в 100 Гб всего за секунду. Примечательно, что авторы проекта смогли достичь такого высокоскоростного сигнала с помощью простого оптоволоконного кабеля длиной 75 километров с использованием одной интегрированной микросхемы.

Смотрите также в сюжете о том, на каком месте оказалась Украина по уровню доступности Интернета:

Скорости подобного уровня удалось достигнуть благодаря технологии micro-comb, которая предлагает более эффективный и менее громоздкий путь передачи данных. Micro-comb использовался вместе с кабелем для, как говорят ученые, "полевых испытаний". Теперь ученые хотят адаптировать свою разработку под существующую инфраструктуру.

"В долгосрочной перспективе мы надеемся создать интегрированные фотонные чипы, которые позволили бы достичь такой скорости передачи данных по существующим оптоволоконным линиям с минимальными затратами", — отметил профессор RMIT Арнан Митчелл.

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Если технология когда-нибудь дойдет до полноценной реализации, первыми ее получат крупные дата-центры. Потенциальное снижение стоимости в будущем может сделать ее доступной для рядовых пользователей, но врядли у них будет потребность в такой скорости соединения.

Напомним, что ранее мобильная сеть 6G показала немыслимую скорость интернета. В то же время в Украине отмечают активное развитие Интернета.

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Источник: The Verge
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