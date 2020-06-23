iOS 14: Apple впечатлила новыми функциями для iPhone

На мероприятии для разработчиков WWDC 2020 Apple показала массу нововведений в мобильной операционной системе iOS 14

Apple WWDC 2020 впервые стартовала без живой аудитории – мероприятие прошло в онлайн-режиме на фоне пандемии коронавируса. Вместе с macOS Big Sur и watchOS 7 была представлена новая версия мобильной операционной системы iOS 14 и iPadOS 14 для самых популярных устройств компании – iPhone. iOS 14 под завязку заполнена новыми функциями и улучшениями, поэтому мы составили список из основных моментов этого события.

Виджеты

Виджеты Фото: Apple

Удобные виджеты на Android были одним из главным достоинств платформы от Google. Эту идею не стала игнорировать Apple и внедрила их в iOS. Но по началу они были не особо удобными, а их количество ограничено. В iOS 14 компания меняет курс и делает их намного более удобными, насыщенными и настраиваемыми. Apple фактически "скопировала" основную идею Android и разрешила им жить на домашнем экране, организованном в Smart Stack. Однако в iOS 14 они будут автоматически отображаться в зависимости от действий пользователя.

Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

App Library

App Library Фото: Apple

В конце главного экрана появилась новая "Библиотека приложений" (App Library), которая автоматически упорядочивает ваши приложения в папки благодаря искусственному интеллекту, который управляет виджетами. Группировка приложений поможет освободить место на рабочем столе и распределять их на основе предпочтений, контекста и привычек пользователя.

App Clip

App Clip Фото: Apple

В iOS 14 появится крайне удобная функция App Clip. С ее помощью разработчики предоставят пользователям новый способ принятия пользователями своих приложений перед загрузкой полновесного приложения. Грубо говоря, разработчики предоставят легковесную версию программы в виде демонстрационного веб-приложения с основными функциями для ознакомления, чтобы не загружать его полностью.

Картинка в картинке

Раньше удобная функция "картинка в картинке" была прерогативой только планшетов iPad на iPadOS 13. Она позволяла воспроизводить видео или принимать вызовы в FaceTime в отдельном окошке поверх рабочего стола и приложений, пока вы параллельно заботились о других вещах. Теперь эта функция будет доступна на iPhone с iOS 14, как это сейчас реализовано на Android.

Конфиденциальность

Privacy Фото: Apple

Конфиденциальность – это еще одна изюминка последнего обновления iOS, поскольку Apple хочет подтолкнуть разработчиков приложений к большей прозрачности в отношении того, какие данные они собирают о пользователях, как они используются и что передается третьим лицам для отслеживания рекламы или других целей. Apple iPhone, работающий под управлением iOS 14, будет отображать подсказку в строке состояния. Например, во время видео камера покажет уведомление о том, что вместе с видео передаются данные о местоположении, которые можнол будет отключить.

Приложения по умолчанию

Раньше Apple не поддерживала идею разрешать пользователям устанавливать свое почтовое приложение по умолчанию или веб-браузер кроме Safari, хотя это была одна из самых востребованных функций. С iOS 14 компания наконец-то разрешила менять приложения по умолчанию, но не объяснила, как именно это будет работать и какие настройки приложения можно изменить.

Apple Maps

Apple Guides Фото: Digital Trends

Apple Maps была обновлена, чтобы помочь пользователям лучше заботиться об экологии. Нововведения направлены на лучший опыт при езде на велосипеде и электромобилях. Apple Maps выбирает оптимальный маршрут и множество различных деталей, таких как высота над уровнем моря, необходимость подниматься по лестнице и загруженность дорог. Компания добавила новые кураторские путеводители по местам для посещения, а также выбор отелей и ресторанов, используя рекомендации существующих служб.

CarPlay

CarPlay Фото: Apple

CarPlay обновляется благодаря поддержке пользовательских обоев и новых приложений для парковки, станций зарядки электромобилей и еды на вынос. Но что еще более важно, Apple добавила поддержку автомобильных ключей NFC с помощью CarKey API. Функция позволит поделиться этими учетными данными с другим человеком через iMessage с разграничением уровней доступа, такими как открытие багажника, разблокировка автомобиля или полный доступ к управлению автомобилем. Этот ключ будет храниться в Wallet, защищенном безопасным анклавом Apple, а BMW 2021 5-й серии будет первым авто, который поддерживает электронные ключи.

iMessage

iMessage также получает некоторые улучшения, начиная с возможности прикреплять разговоры вверху списка сообщений и встроенные ответы на конкретные сообщения для занятых групповых чатов. Memoji теперь более разнообразны с новыми прическами, шляпами и масками для лица.

AirPods

AirPods теперь сможет автоматически переключаться между устройствами Apple, следуя за вами с одного устройства на другое. Для пользователей AirPods Pro также существует новый аудио-профиль, который должен сделать просмотр фильмов более приятным с полным погружением.

Напомним, что ранее Apple установила рекорд на 1,5 триллиона долларов. Также мы рассказывали, какие устройства Apple не стоит покупать в 2020 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться