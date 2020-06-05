iPad помог обнаружить самый большой секрет древних майя

Исследователи из Университета Аризоны в Тусоне лидаром обнаружили самую старую церемониальную площадь майя на юго-востоке Мексики

Технология лидар (LIDAR), известна тем, что позволяет многим автомобилям с автопилотом "познавать" окружающий мир методом сканирования. Эта технология впервые появилась в новом iPad Pro этого года, как способ идентификации пользователя по лицу. LIDAR использует импульсный лазерный свет для измерения расстояния до объекта. Но у нее есть множество других применений, например, на днях эта технология помогла обнаружить древние реликвии майя.

Исследователи из Университета Аризоны в Тусоне недавно сумели использовать воздушную лидарную систему, чтобы обнаружить самую старую церемониальную площадь майя на юго-востоке Мексики. Сооружение оказалось крупнейшим и самым старым за всю доиспанскую историю региона – около 1400 метров в длину и 15 метров в высоту, а его возраст составляет около 3000 лет. Расположен массивный памятник в мексиканской Агуада-Феникс в Табаско, недалеко от северо-западной границы Гватемалы. Особенность археологической находки в том, что она предшествует строительству пирамид майя.

Смотрите также в сюжете о том, как совмещать древние традиции и суперсовременные технологии:

"Лидар испускает лазерные лучи с самолета – они проникают сквозь кроны деревьев и раскрывают форму поверхности земли. Раньше этой местности не придавали значения, поскольку площадь настолько огромна, что, скрываясь за поросшими деревьями она выглядит как часть естественного ланшафта. Видна она только с высоты птичьего полета", – объясняет профессор антропологии в Университете Аризоны Такеши Иномата.

Трехмерная карта древнего сооружения майя, составленная технологией LIDAR Фото: Digital Trends

Используя лидар, археологи смогли создать трехмерную карту поверхности, пролетев над местностью, одновременно сканируя землю внизу. Это помогло выявить огромный размер объекта – его постройка заняла бы от 10 до 13 миллионов человеко-дней и, вероятно, в этот древний проект было вовлечено более тысячи людей, выкопавшие 4,3 миллиона кубических метров земли.

Лидар не первый раз играет важную роль в подобных исследованиях. В 2016 году ученые использовали эту технологию для создания карты затерянного города, спрятанного под джунглями в Камбодже.

Напомним, что лидар будет использоваться в четырех смартфонах iPhone 12, которые выйдут в 2020 году. Также Fisker представила электрокар с дверьми-бабочками, молниеносной зарядкой и технологией LIDAR.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться