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iPhone 12: Apple выпустит четыре смартфона в 2020 году

Все модели iPhone 12 получат самый мощный мобильный процессор Apple A14 Bionic со встроенным модемом 5G и сканер LiDAR

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:04

Пока все ждут появления iPhone SE 2020, который по слухам должен быть анонсирован в апреле, YouTube-канал Front Page Tech поделился инсайдерской информацией касательно самой главной линейки 2020 года – iPhone 12. Вместо ожидаемых трех смартфонов, Apple представит четыре топовые модели.

Список моделей iPhone 12 в 2020 году:

  • iPhone 12 с экраном диагональю 5,4 дюйма, алюминиевым корпусом и двойной камерой
  • iPhone 12 с экраном диагональю 6,1 дюйма, алюминиевым корпусом и двойной камерой
  • iPhone 12 Pro c экраном диагональю 6,1 дюйма, стальным корпусом, тройной камерой и системой LiDAR
  • iPhone 12 Pro Max c экраном диагональю 6,7 дюйма стальным корпусом, тройной камерой и системой LiDAR

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Две базовые модели получат экран с простой матрицей IPS, а версии Pro будут более дорогими из-за OLED-матриц. Все смартфоны получат новейший и самый мощный мобильный процессор Apple A14 Bionic со встроенным модемом 5G. Apple постарается также уменьшить монобровь iPhone 12, но так, чтобы сохранить фирменную технологию Face ID. Также в смартфонах появится сканер LiDAR, пришедший из iPad Pro – он используется для работы с приложениями и играми в режиме дополненной реальности.

Смотрите также в сюжете о том, как студентов заставляли собирать iPhone в Китае:

Выпуск линейки iPhone 12 может задержаться на несколько месяцев из-за проблем с производством в Китае, вызванных пандемией коронавируса COVID-19. По той же причине, по слухам, была отложена презентация новой недорогой модели iPhone SE 2.

Линейка моделей Apple iPhone 12
Линейка моделей Apple iPhone 12
Фото: iguides.ru

Напомним, что ранее продажи смартфонов рухнули на 55%. Также ранее Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad.

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Источник: iguides.ru
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