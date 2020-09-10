iPhone 12 не готов: презентация Apple 15 сентября разочарует фанатов

Инсайдеры утверждают, что Apple перенесла показ линейки iPhone на октябрь, а 15 сентября покажут лишь iPad Air, умные часы Apple Watch и iOS 14

Apple вчера сделала официальный анонс презентации – своего главного осеннего мероприятия года. Официальный сайт компании приглашает посетить онлайновое мероприятие Apple Event 15 сентября 2020 года, на котором состоится показ новинок. Общественность была уверена, что Тим Кук наконец-то представит миру долгожданный iPhone 12. Но этого, судя по всему, не случится.

Журналист Bloomberg и китайское издание Mydrivers одновременно утверждают, что на сентябрьской пресс-конференции будут представлены лишь новые планшеты iPad Air и умные часы Apple Watch, а вовсе не iPhone 12. Но зато Apple уделит внимание операционной системе iOS 14 и iPadOS 14.

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Инсайдер Джон Проссер также утверждает, что Apple вынуждена была перенести презентацию iPhone 12 на октябрь потому, что "смартфоны все еще не готовы к показу". На этом продолжают настаивать его информаторы, хорошо знакомые с планами Apple.

По слухам, сразу после презентации, которая состоится в следующий вторник в 20:00 по киевскому времени, Apple выпустит финальные версии iOS 14 и iPadOS 14. Однако выход tvOS 14, watchOS 7 и macOS 11.0 Big Sur, вероятно, придется ожидать в октябре-ноябре.

Apple iPhone 12 выпустят в октябре 2020 года Фото: Digital Trends

Apple iOS 14 получат следующие смартфоны:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE 2020

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-20 лучших смартфонов начала осени. В то же время Samsung создал смартфон с "ядерной" батареей.

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