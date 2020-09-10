iPhone 12 не готов: презентация Apple 15 сентября разочарует фанатов
Инсайдеры утверждают, что Apple перенесла показ линейки iPhone на октябрь, а 15 сентября покажут лишь iPad Air, умные часы Apple Watch и iOS 14
Apple вчера сделала официальный анонс презентации – своего главного осеннего мероприятия года. Официальный сайт компании приглашает посетить онлайновое мероприятие Apple Event 15 сентября 2020 года, на котором состоится показ новинок. Общественность была уверена, что Тим Кук наконец-то представит миру долгожданный iPhone 12. Но этого, судя по всему, не случится.
Журналист Bloomberg и китайское издание Mydrivers одновременно утверждают, что на сентябрьской пресс-конференции будут представлены лишь новые планшеты iPad Air и умные часы Apple Watch, а вовсе не iPhone 12. Но зато Apple уделит внимание операционной системе iOS 14 и iPadOS 14.
Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:
Инсайдер Джон Проссер также утверждает, что Apple вынуждена была перенести презентацию iPhone 12 на октябрь потому, что "смартфоны все еще не готовы к показу". На этом продолжают настаивать его информаторы, хорошо знакомые с планами Apple.
По слухам, сразу после презентации, которая состоится в следующий вторник в 20:00 по киевскому времени, Apple выпустит финальные версии iOS 14 и iPadOS 14. Однако выход tvOS 14, watchOS 7 и macOS 11.0 Big Sur, вероятно, придется ожидать в октябре-ноябре.
Apple iOS 14 получат следующие смартфоны:
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPhone SE 2020
Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-20 лучших смартфонов начала осени. В то же время Samsung создал смартфон с "ядерной" батареей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное