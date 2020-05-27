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iPhone 12 станет последним "классическим" смартфоном Apple

Сегодня, 11:38

В 2021 году Apple может вовсе отказаться от любых портов, чтобы избавить мир от проводов

Фирменный разъем Lightning в смартфонах и планшетах Apple не раз подвергался критике за проприетарный подход, недолговечность и жесткий DRM. В прошлом году начали появляться слухи, что Apple откажется от порта Lightning в угоду интерфейсу USB-C. Однако судя по свежим данным от инсайдеров Apple не собирается переходить на USB-C, но при этом откажется от старого порта. Что же будет вместо него?

Как сообщает Apple Hub, iPhone 12 будет последним "классическим" смартфоном с проводной зарядкой через порт Lightning. А вот начиная с iPhone 13 Apple перейдет на полноценные беспроводные зарядки, так как считает, что за ними будущее. При этом в смартфоне в корпусе будут отсутствовать какие-либо разъемы.

Компания, базирующаяся в Купертино, крайне неохотно отказывается от своих устоявшихся стандартов. 30-контактный разъем на оригинальном iPhone и последующих моделях был заменен на компактный Lightning, начиная с iPhone 5. Несмотря на то, что это решение стало намного удобнее, многие энтузиасты были расстроены этим изменением, поскольку это означало их аксессуары для 30-контактного разъема были больше не совместимы с новыми телефонами.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Но в 2021 году Apple может вовсе отказаться от портов, чтобы избавить мир от проводов. У компании уже есть успешный опыт в этом направлении в лице наушников AirPods и отказом от традиционного разъема 3,5 мм миниджек для наушников.

Напомним, что ранее хакеры взломали iPhone всего за три дня. Также ранее Oppo создали подобный концептуальный смартфон без кнопок и разъемов, но его высмеяли за откровенный дизайн.

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Apple будущее зарядка провода iPhone 12
Источник: AppleInsider
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