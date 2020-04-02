iPhone SE 2 будет представлен в апреле

Вместе с iPhone 9 или iPhone SE 2 будет выпущена крупная модель Plus с 5,5-дюймовым экраном

Выхода преемника "дешевого" iPhone SE в лице iPhone SE 2 или iPhone 9 ждут с начала 2020 года. Но коронавирус помешал планам Apple представить новинку, которую планировалось показать миру 31 марта. Новые слухи говорят о том, что iPhone SE 2 будет представлен 15 апреля, а поступит в продажу – 22 апреля.

Информацией касательно нового "Айфона" поделился инсайдер, аналитик и ведущий YouTube-канала Frontpage Tech Джон Проссер на своей Twitter-странице. Проссер уверяет, что эти даты были озвучены на собрании сотрудников Apple, но они ориентировочные, поскольку планы может сорвать пандемия коронавируса COVID-19.

Слухи об iPhone 9 или iPhone SE 2 (или как там Apple назовет новый телефон) ходили еще с января. Согласно информации от инсайдеров, смартфон был готов поступить в производство, чтобы быть готовым к официальной презентации в марте. Но пандемия коронавируса сорвала планы многих производителей по запуску устройств, в том числе и Apple, которая в последний момент приняла решение отменить презентацию iPhone. Пандемия может продолжать оказывать влияние на iPhone 9 или iPhone SE 2, а это означает, что приведенные выше даты могут быть откорректированы.

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Ожидается, что iPhone SE 2 получит LCD-экран диагональю 4,7 дюйма с разрешением 750×1334 пикселей, топовый процессор Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и камеру среднего уровня. Скорее всего, его стоимость будет невысокой, ведь iPhone SE стоил 399 или 499 долларов США за версии с 32 ГБ или 128 ГБ соответственно. Именно поэтому его называли "дешевым Айфоном".

Вероятный внешний вид iPhone 9 (iPhone SE 2) Фото: SlashLeaks

Проссер также заявляет, что наряду со стандартными iPhone 9 или iPhone SE 2 будет выпущена крупная модель Plus с 5,5-дюймовым экраном. Утечка рендера показала, что телефон может выглядеть аналогично дизайну iPhone 8 с закругленными углами и одиночной фотокамерой на тыльной стороне. У новинки также не будет поддержки 5G-сетей и сканера лица Face ID, зато останется сканер отпечатков пальцев TouchID.

Напомним, что согласно слухам внешне Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4. Также ранее был представлен концепт iPhone SE 2.

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