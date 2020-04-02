Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

iPhone SE 2 будет представлен в апреле

Вместе с iPhone 9 или iPhone SE 2 будет выпущена крупная модель Plus с 5,5-дюймовым экраном

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:06

Выхода преемника "дешевого" iPhone SE в лице iPhone SE 2 или iPhone 9 ждут с начала 2020 года. Но коронавирус помешал планам Apple представить новинку, которую планировалось показать миру 31 марта. Новые слухи говорят о том, что iPhone SE 2 будет представлен 15 апреля, а поступит в продажу – 22 апреля.

Читайте также:
iPhone 2020: план презентаций и что ожидать от новых смартфонов

Информацией касательно нового "Айфона" поделился инсайдер, аналитик и ведущий YouTube-канала Frontpage Tech Джон Проссер на своей Twitter-странице. Проссер уверяет, что эти даты были озвучены на собрании сотрудников Apple, но они ориентировочные, поскольку планы может сорвать пандемия коронавируса COVID-19.

Слухи об iPhone 9 или iPhone SE 2 (или как там Apple назовет новый телефон) ходили еще с января. Согласно информации от инсайдеров, смартфон был готов поступить в производство, чтобы быть готовым к официальной презентации в марте. Но пандемия коронавируса сорвала планы многих производителей по запуску устройств, в том числе и Apple, которая в последний момент приняла решение отменить презентацию iPhone. Пандемия может продолжать оказывать влияние на iPhone 9 или iPhone SE 2, а это означает, что приведенные выше даты могут быть откорректированы.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Ожидается, что iPhone SE 2 получит LCD-экран диагональю 4,7 дюйма с разрешением 750×1334 пикселей, топовый процессор Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и камеру среднего уровня. Скорее всего, его стоимость будет невысокой, ведь iPhone SE стоил 399 или 499 долларов США за версии с 32 ГБ или 128 ГБ соответственно. Именно поэтому его называли "дешевым Айфоном".

Вероятный внешний вид iPhone 9 (iPhone SE 2)
Вероятный внешний вид iPhone 9 (iPhone SE 2)
Фото: SlashLeaks

Проссер также заявляет, что наряду со стандартными iPhone 9 или iPhone SE 2 будет выпущена крупная модель Plus с 5,5-дюймовым экраном. Утечка рендера показала, что телефон может выглядеть аналогично дизайну iPhone 8 с закругленными углами и одиночной фотокамерой на тыльной стороне. У новинки также не будет поддержки 5G-сетей и сканера лица Face ID, зато останется сканер отпечатков пальцев TouchID.

Напомним, что согласно слухам внешне Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4. Также ранее был представлен концепт iPhone SE 2.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Google назвала самое популярное Android-приложение марта Apple собирается отменить выпуск iPhone 12 Старые кроссовки Apple продали за 16 тысяч долларов: фото Nokia за 42 доллара: HMD Global перевыпустила легендарный телефон
телефон iPhone Apple презентация апрель iPhone SE iPhone 9
Источник: Digital Trends
Реклама

Новости партнеров

Трагедія потрясла сім'ю Софії Ротару: «Сьогодні вранці...»
Трагедія потрясла сім'ю Софії Ротару: «Сьогодні вранці...»
Первые признаки коронавируса появляются через пять дней
Первые признаки коронавируса появляются через пять дней
Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии
Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Как сложилась судьба первых красавцев СССР

Популярные статьи

Вчера, 18:45Fun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Вчера, 17:00Шоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

Вчера, 12:55Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 12:47Events

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

Вчера, 11:18Food

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:59Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 09:34Fun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Вчера, 08:00Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 07:56Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Вчера, 02:58Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаЭксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

31 мартаFun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

31 мартаFood

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

30 мартаFun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 мартаFood

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

30 мартаШоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Новости партнеров

Николай Добрынин сильно постарел и поправился
Николай Добрынин сильно постарел и поправился
9 роскошных зимних супов со всего мира
9 роскошных зимних супов со всего мира
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Васильев из
Васильев из "Сватов" изменился до неузнаваемости
Эби Рэтчфорд похвасталась аппетитными объемами
Эби Рэтчфорд похвасталась аппетитными объемами
Які професії зникнуть у найближчі 10 років
Які професії зникнуть у найближчі 10 років