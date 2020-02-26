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iPhone в кино: Apple запретила злодеям пользоваться смартфонами

Голливудский режиссер раскрыл тайное правило использования устройств компании Apple в киноиндустрии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:45

Если вы любите смотреть голливудские фильмы, то обратите внимание, как часто актеры в кадре пользуются техникой Apple. При детальном рассмотрении видно, что iPhone, iPod или iPad никогда не пользуются злодеи, а только положительные герои. На днях выяснилось, что это неспроста. Об этом сообщает MacRummors.

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Режиссер Райан Джонсон, снявший популярный фильм "Достать ножи" (Knives Out), рассказал интересные подробности о том, на каких условиях Apple предоставляет смартфоны iPhone и прочую технику для рекламы в фильмах.

Выяснилось, что если в фильме планируется использовать технику Apple в качестве рекламы, то компания тщательно изучает сценарий перед съемками, и запрещает использовать смартфоны iPhone антагонистам – злодеям и любым другим отрицательным персонажам.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

"Apple позволяют вам использовать iPhone в фильмах, но (и это очень важно) плохие парни на экране не могут владеть смартфонами iPhone. Так что теперь каждый режиссер, в фильме которого есть злодей, захочет убить меня", – прокомментировал Райан Джонсон.

Apple известна своими строгими правилами использования, изображения и фотографирования устройств. Например, в рамках своих руководящих принципов использования товарных знаков и авторских прав Apple, продукты Apple следует показывать только "в лучшем свете, способом или контекстом, которые благоприятно отражаются на продуктах Apple".

Напомним, что ранее был раскрыт план презентаций и смартфонов iPhone 2020 от Apple. Также аналитики предрекают появление ноутбуков Apple, которые будут работать на процессоре от iPhone.

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Источники: ixbt.com , Macrumors
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