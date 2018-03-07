Исчезновение коралловых рифов скоро приведет к цунами по всему миру

Гибель коралловых рифов приведет к тому, что высота береговых волн существенно увеличится

Ученые пришли к выводу, что исчезновение рифов станет губительным для всей прибрежной экосистемы

Сейчас рифы служат естественным барьером, защищающим побережье. Но в последние годы они начали гибнуть, причем не в отдельно взятом регионе, а повсеместно.

Отмечается, что от потепления и повысившейся кислотности океанской воды страдают водоросли, живущие в кораллах. В результате обесцвечиваются и разрушаются сами рифы. Особенно тревожные новости приходят с Большого барьерного рифа у берегов Австралии. Он уже включен в "Красную книгу" ЮНЕСКО.

Ученые пришли к выводу, что исчезновение рифов станет губительным для всей прибрежной экосистемы. Они имеют сложную разветвленную структуру, которая в значительной мере тормозит океанские волны. Уменьшение размеров и "уплощение" рифов позволит волнам беспрепятственно проходить над ними и со всей силы обрушиваться на берег. Анализ показал, что через несколько десятков лет высота береговых волн станет в 2 – 4 раза больше.

Напомним, ранее на Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения,

также сообщалось, что японец разработал плавающий электрокар на случай катастроф.

Истории людей, переживших цунами, смотрите на видео ниже: