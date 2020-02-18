Исчезнуть из интернета: как удалить аккаунт Instagram навсегда
Если вы устали от Instagram или, мы поможем вам удалить и отключить вашу учетную запись
Пользуясь социальными сетями, мы не подозреваем, насколько большим количеством личной информации мы выкладываем в интернет. Скандал с Facebook доказал, что порой соцсети о нас знают гораздо больше, чем мы бы хотели. Единственный выход для защиты своей конфиденциальности остается самая радикальная мера – удалить учетную запись из соцсетей. В этой статье "Сегодня" расскажет, как скрыть свою личность на примере удаления аккаунта Instagram.
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Избавиться от профиля в Instagram не сложно, но есть некоторые особенности, на которые следует обратить внимание. Во-первых, есть два варианта удаления аккаунта Instagram: временный или навсегда. Основное отличие заключается в том, что при его удалении навсегда будут удалены все загруженные в социальную сеть фото и видео. Временное отключение просто сделает ваши данные невидимыми, но весь ваш контент останется, если вы решите вернуться.
Прежде всего рекомендуем сохранить все ваши фотографии из Instagram следующим способом:
- Зайдите в Instagram на смартфоне.
- Нажмите на значок "сендвич-меню" в правом верхнем углу (три горизонтальные линии).
- Нажмите на "Настройки" в правом нижнем углу экрана.
- Нажмите на "Безопасность".
- Затем нажмите "Загрузить данные".
- Оттуда введите свой адрес электронной почты и нажмите синюю кнопку "Запрос на загрузку".
Удаление учетной записи Instagram:
- Зайдите в свой профиль Instagram.
- Нажмите на значок "сендвич-меню" в правом верхнем углу (три горизонтальные линии).
- Нажмите на "Настройки" в правом нижнем углу экрана.
- Нажмите "Справка".
- Нажмите "Справочный центр".
- Нажмите "Управление аккаунтом".
- Нажмите "Удаление аккаунта" .
- Выберите пункт "Как удалить аккаунт Instagram?" (или как временно заблокировать аккаунт Instagram, если необходимо)
- Найдите ссылку "Удалить аккаунт", откроется окно браузера
- Выберите причину удаления
- Введите пароль для подтверждения намерений
- Нажмите красную кнопку "Безвозвратно удалить мой аккаунт" для окончательного удаления аккаунта Instagram навсегда.
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