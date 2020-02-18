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Исчезнуть из интернета: как удалить аккаунт Instagram навсегда

Если вы устали от Instagram или, мы поможем вам удалить и отключить вашу учетную запись

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:14
Инструкция, как удалиться из Instagram
Инструкция, как удалиться из Instagram
Фото: Pexels

Пользуясь социальными сетями, мы не подозреваем, насколько большим количеством личной информации мы выкладываем в интернет. Скандал с Facebook доказал, что порой соцсети о нас знают гораздо больше, чем мы бы хотели. Единственный выход для защиты своей конфиденциальности остается самая радикальная мера – удалить учетную запись из соцсетей. В этой статье "Сегодня" расскажет, как скрыть свою личность на примере удаления аккаунта Instagram.

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Избавиться от профиля в Instagram не сложно, но есть некоторые особенности, на которые следует обратить внимание. Во-первых, есть два варианта удаления аккаунта Instagram: временный или навсегда. Основное отличие заключается в том, что при его удалении навсегда будут удалены все загруженные в социальную сеть фото и видео. Временное отключение просто сделает ваши данные невидимыми, но весь ваш контент останется, если вы решите вернуться.

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Прежде всего рекомендуем сохранить все ваши фотографии из Instagram следующим способом:

  1. Зайдите в Instagram на смартфоне.
  2. Нажмите на значок "сендвич-меню" в правом верхнем углу (три горизонтальные линии).
  3. Нажмите на "Настройки" в правом нижнем углу экрана.
  4. Нажмите на "Безопасность".
  5. Затем нажмите "Загрузить данные".
  6. Оттуда введите свой адрес электронной почты и нажмите синюю кнопку "Запрос на загрузку".

Как сделать бекап Instagram-аккаунта
Как сделать бекап Instagram-аккаунта
Фото: Сегодня

Удаление учетной записи Instagram:

  1. Зайдите в свой профиль Instagram.
  2. Нажмите на значок "сендвич-меню" в правом верхнем углу (три горизонтальные линии).
  3. Нажмите на "Настройки" в правом нижнем углу экрана.
  4. Нажмите "Справка".
  5. Нажмите "Справочный центр".
  6. Нажмите "Управление аккаунтом".
  7. Нажмите "Удаление аккаунта" .
  8. Выберите пункт "Как удалить аккаунт Instagram?" (или как временно заблокировать аккаунт Instagram, если необходимо)
  9. Найдите ссылку "Удалить аккаунт", откроется окно браузера
  10. Выберите причину удаления
  11. Введите пароль для подтверждения намерений
  12. Нажмите красную кнопку "Безвозвратно удалить мой аккаунт" для окончательного удаления аккаунта Instagram навсегда.

Как удалить аккаунт Instagram – часть 1
Как удалить аккаунт Instagram – часть 1
Фото: Сегодня

Как удалить аккаунт Instagram – часть 2
Как удалить аккаунт Instagram – часть 2
Фото: Сегодня

Как удалить аккаунт Instagram – часть 3
Как удалить аккаунт Instagram – часть 3
Фото: Сегодня

Напомним, что ранее мы рассказывали, как скачать и установить Torrent на Android и советовали ТОП-5 лучших приложений. А также давали полезные рекомендации по том, как бесплатно скачать видео с YouTube.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: CNET
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