Исчезнувшая звезда возродилась черной дырой после "огромного провала"

Ученые нашли объяснение странному феномену внезапного исчезновения звезд

Рождение черной дыры сопровождается "огромным провалом" Фото: Newsweek

Космический телескоп Hubble ("Хаббл") запечатлел довольно редкое явление – "мгновенное" рождение черной дыры. Как правило, агония массивных звезд сопровождается мощнейшей вспышкой, во время которой освобождается гигантское количество энергии. Однако у сверхновой N6946-BH1 такого процесса замечено не было – звезда вместо взрыва сразу коллапсировала в черную дыру.

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Звезда, называемая N6946-BH1, существовала в галактике Фейерверк (NGC 6946) на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли. Эта галактика уже много лет привлекает внимание астрономов тем, что в ней фиксируются очень частые взрывы сверхновых.

Около 12 лет назад звезда N6946-BH1 внезапно начала ослабевать. Несколько лет спустя телескопы, направленные в ее направлении, уже не смогли ее обнаружить, словно она исчезла. Астрономы продолжали поиски, исследуя эту полоску Вселенной с помощью Большого бинокулярного телескопа и космических телескопов "Хаббла" и "Спитцера". Но звезда, которая когда-то сияла силой 25 наших Солнц, бесследно исчезла. Но куда?

Астрономы не фиксировали ярких вспышек у N6946-BH1. Были попытки объяснить исчезновение затуманиванием проходящим пылевым облаком или это просто временное потускнение. Но все эти варианты были отброшены. По мнению ученых, они сами того не осознавая стали свидетелем редкого явления – формирования черной дыры без взрыва сверхновой. Это крайне редкий случай получил название "Огромный провал" (Massive fail).

Звезда N6946-BH1, которая считалась пропавшей без вести Фото: NASA

На протяжении многих лет астрономы изучали галактику Фейерверк и ее сверхновые. Они пришли к неожиданному выводу, что из всех наблюдений они фиксировали намного меньше взрывов, чем было предсказано расчетами. Исследователи считают, что во всей Вселенной около 30% умирающих звезд заканчивают свой жизненный цикл без вспышки сверхновой – они просто мгновенно коллапсируют в черную дыру, что объясняется их таинственными исчезновениями.

Напомним, что ранее ученые обнаружили на комете странные прыгающие камни. Также недавно астрономы заметили, как межзвездный объект направился в сторону Солнечной системы.

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