Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Исчезнувшая звезда возродилась черной дырой после "огромного провала"

Ученые нашли объяснение странному феномену внезапного исчезновения звезд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Рождение черной дыры сопровождается "огромным провалом"
Рождение черной дыры сопровождается "огромным провалом"
Фото: Newsweek

Космический телескоп Hubble ("Хаббл") запечатлел довольно редкое явление – "мгновенное" рождение черной дыры. Как правило, агония массивных звезд сопровождается мощнейшей вспышкой, во время которой освобождается гигантское количество энергии. Однако у сверхновой N6946-BH1 такого процесса замечено не было – звезда вместо взрыва сразу коллапсировала в черную дыру.

Смотрите также в сюжете о том, как отличить космическое тело от обычного камня:

Звезда, называемая N6946-BH1, существовала в галактике Фейерверк (NGC 6946) на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли. Эта галактика уже много лет привлекает внимание астрономов тем, что в ней фиксируются очень частые взрывы сверхновых.

Читайте также:
NASA показало настоящий вид черной дыры: видео

Около 12 лет назад звезда N6946-BH1 внезапно начала ослабевать. Несколько лет спустя телескопы, направленные в ее направлении, уже не смогли ее обнаружить, словно она исчезла. Астрономы продолжали поиски, исследуя эту полоску Вселенной с помощью Большого бинокулярного телескопа и космических телескопов "Хаббла" и "Спитцера". Но звезда, которая когда-то сияла силой 25 наших Солнц, бесследно исчезла. Но куда?

Астрономы не фиксировали ярких вспышек у N6946-BH1. Были попытки объяснить исчезновение затуманиванием проходящим пылевым облаком или это просто временное потускнение. Но все эти варианты были отброшены. По мнению ученых, они сами того не осознавая стали свидетелем редкого явления – формирования черной дыры без взрыва сверхновой. Это крайне редкий случай получил название "Огромный провал" (Massive fail).

Звезда N6946-BH1, которая считалась пропавшей без вести
Звезда N6946-BH1, которая считалась пропавшей без вести
Фото: NASA

Читайте также:
Астрономы обнаружили групповое столкновение черных дыр: видео

На протяжении многих лет астрономы изучали галактику Фейерверк и ее сверхновые. Они пришли к неожиданному выводу, что из всех наблюдений они фиксировали намного меньше взрывов, чем было предсказано расчетами. Исследователи считают, что во всей Вселенной около 30% умирающих звезд заканчивают свой жизненный цикл без вспышки сверхновой – они просто мгновенно коллапсируют в черную дыру, что объясняется их таинственными исчезновениями.

Напомним, что ранее ученые обнаружили на комете странные прыгающие камни. Также недавно астрономы заметили, как межзвездный объект направился в сторону Солнечной системы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Ученые создали самую детальную модель Вселенной Каким был первый цвет во Вселенной: ответ ученых Ученые взялись за разгадку главной тайны Вселенной Ученые обнаружили край Вселенной
вселенная галактика черная дыра астрономы хаббл объект
Источники: Hi-News , Newsweek
Реклама

Новости партнеров

Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

Вчера, 14:58Wellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

Вчера, 11:36Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 08:19Fun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

25 ноябряFun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

25 ноябряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

25 ноябряTravel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

25 ноябряFood

Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

25 ноябряШоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

25 ноябряFood

Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

25 ноябряFun

Умер последний суматранский носорог: как выглядело животное

25 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

24 ноябряШоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
ТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения
ТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото
Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Семена льна: польза и как употреблять
Семена льна: польза и как употреблять