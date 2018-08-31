Искусственный интеллект провел "отпуск" за видеоиграми и просмотром телевизора

Ученые дали роботу отпуск, и он провел его, как страшно ленивый человек без интересов в жизни

Ученые шокированы результатами эксперимента с самообучением роботов. Фото: PlayStation Store

Если научить робота ловить рыбу, то он этим будет заниматься всю оставшуюся жизнь. Современные роботы, даже с искусственными интеллектом (ИИ), умеют лишь выполнять запрограммированные в них команды. Однако, что случится, если дать роботу волю, что он будет делать? Ученые провели эксперимент и отправили искусственный интеллект в "отпуск", отключив его обязанности.

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Подробности отдыха искусственного интеллекта во время "отпуска" опубликовала некоммерческая исследовательская компания из Сан-Франциско OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск. Ученые рассказали о забавных результатах своего эксперимента, как ИИ могут развиваться и учиться самостоятельно без постороннего вмешательства.

"Дай роботу волю, и он будет играть и смотреть телевизор вечно" PlayStation

В результате, искусственный интеллект повел себя, как ленивый человек без интересов в жизни, получивший выходной: днями напролет смотрел телевизор и играл в компьютерные видеоигры. Заниматься самообразованием во время "отпуска" ИИ не захотел.

Более того, во время эксперимента роботу отключили стремление к победе, заработке очков и прочим "плюшкам" – все строилось на чистом любопытстве. Поскольку игры были лишены смысла, ИИ установил собственные правила, что заставило его получать удовольствие от самого процесса прохождения уровней и он уже не мог оторваться. В итоге ИИ начал играть одну игру за другой: робот взахлеб прошел 11 уровней известной игры Super Mario Bros, а затем взялся за классические популярные хиты приставки Atari 2600.

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Когда робот получил доступ к телевизору, то не мог оторваться от его просмотра. Ученые были очень удивлены таким поведением – они предполагали, что искусственный интеллект будет самосовершенствоваться и приобретать новые знания.

Действия искусственного интеллекта в "отпуске" схоже с персонажем Gir из Invader Zim Invader Zim

Результат эксперимента показал, что роботы без контроля страдают от тех же проблем, что и ленивые люди: они поддаются соблазну безделья и легко отвлекаются.

Напомним, что ранее искусственный интеллект определил самую красивую принцессу Disney, а Samsung представил смартфон Galaxy Note 9 с искусственным интеллектом.