Искусственный интеллект провел "отпуск" за видеоиграми и просмотром телевизора
Ученые дали роботу отпуск, и он провел его, как страшно ленивый человек без интересов в жизни
Если научить робота ловить рыбу, то он этим будет заниматься всю оставшуюся жизнь. Современные роботы, даже с искусственными интеллектом (ИИ), умеют лишь выполнять запрограммированные в них команды. Однако, что случится, если дать роботу волю, что он будет делать? Ученые провели эксперимент и отправили искусственный интеллект в "отпуск", отключив его обязанности.
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Подробности отдыха искусственного интеллекта во время "отпуска" опубликовала некоммерческая исследовательская компания из Сан-Франциско OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск. Ученые рассказали о забавных результатах своего эксперимента, как ИИ могут развиваться и учиться самостоятельно без постороннего вмешательства.
В результате, искусственный интеллект повел себя, как ленивый человек без интересов в жизни, получивший выходной: днями напролет смотрел телевизор и играл в компьютерные видеоигры. Заниматься самообразованием во время "отпуска" ИИ не захотел.
Более того, во время эксперимента роботу отключили стремление к победе, заработке очков и прочим "плюшкам" – все строилось на чистом любопытстве. Поскольку игры были лишены смысла, ИИ установил собственные правила, что заставило его получать удовольствие от самого процесса прохождения уровней и он уже не мог оторваться. В итоге ИИ начал играть одну игру за другой: робот взахлеб прошел 11 уровней известной игры Super Mario Bros, а затем взялся за классические популярные хиты приставки Atari 2600.
Когда робот получил доступ к телевизору, то не мог оторваться от его просмотра. Ученые были очень удивлены таким поведением – они предполагали, что искусственный интеллект будет самосовершенствоваться и приобретать новые знания.
Результат эксперимента показал, что роботы без контроля страдают от тех же проблем, что и ленивые люди: они поддаются соблазну безделья и легко отвлекаются.
Напомним, что ранее искусственный интеллект определил самую красивую принцессу Disney, а Samsung представил смартфон Galaxy Note 9 с искусственным интеллектом.