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Исправление для Windows 10 ломает подключаемые устройства

Microsoft выпустила патч для Windows 10, который исправляет проблемы со звуком, но ломает принтеры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Удаление обновления и перезагрузка решают проблему
Удаление обновления и перезагрузка решают проблему
Фото: Pinterest

Второе сентябрьское обновление под кодовым названием KB4517211, не связанное с безопасностью, исправило главную проблему, при которой звук в некоторых играх отсутствовал или был очень тихим. Вместе с исправлением звука патч ломает подключенные периферийные устройства, в частности принтеры. Об этом сообщает Windows Latest.

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На форуме сообщества Microsoft один пользователь написал: "После установки kb4517211 спулер печати завис. Удаление обновления и перезагрузка решили проблему. Кроме того, кнопка "Пуск" перестала работать и сообщает о критической ошибке. Удаление обновления снова решило проблему".

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Другой пользователь на сайте Microsoft, отвечающий на вопросы, сказал, что после установки обновления у него возникли аналогичные проблемы с принтером HP Officejet Pro 8210. Как отмечает Techradar, после установки патча начинаются проблемы с драйверами PDF-принтеров и сетевыми принтерами Kyocera.

Подобные проблемные обновления не новы для Microsoft. Ранее в этом месяце компания выпустила исправление KB4515384, которое устраняло проблему с Cortana, но ломало меню "Пуск". Также пользователей разгневао обновление, которое заставляло компьютеры тормозить.

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Источник: Windowslatest
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