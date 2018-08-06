Истребитель F-35 едва не совершил ошибку на миллион: появилось видео

Оператор самолета-заправщика запечатлел кадры с ошибкой пилота F-35B Lightning II

F-35B Lightning II едва избежал катастрофы. Фото: businessinsider.com

Оператор самолета-заправщика запечатлел видео, как пилот истребителя-бомбардировщика F-35B Lightning II пытается совершить труднейший в мире маневр по дозаправке в воздухе.

Видео снято над Атлантическим океаном, где проходили учения военно-воздушных сил Великобритании. Для пополнения запасов топлива при трансатлантическом перелете летчику необходимо пополнить запасы топлива при помощи длинного шланга, выпущенного из самолета-заправщика Airbus A330 MRTT.

Дозаправка в воздухе – вид со стороны Фото: Pinterest

Попасть в конус шланга 14-тонной машиной необходимо с хирургической точностью, ведь любая ошибка повлечет миллионные потери из-за столкновения с самолетом. Напомним, что стоимость F-35B Lightning II составляет 108 миллионов долларов.

Напомним, что во Франции разрабатывают истребитель будущего, а также на видео попало воздушное сражение двух сильнейших истребителей мира.