Истребитель F-35 едва не совершил ошибку на миллион: появилось видео
Оператор самолета-заправщика запечатлел кадры с ошибкой пилота F-35B Lightning II
Оператор самолета-заправщика запечатлел видео, как пилот истребителя-бомбардировщика F-35B Lightning II пытается совершить труднейший в мире маневр по дозаправке в воздухе.
Видео снято над Атлантическим океаном, где проходили учения военно-воздушных сил Великобритании. Для пополнения запасов топлива при трансатлантическом перелете летчику необходимо пополнить запасы топлива при помощи длинного шланга, выпущенного из самолета-заправщика Airbus A330 MRTT.
Попасть в конус шланга 14-тонной машиной необходимо с хирургической точностью, ведь любая ошибка повлечет миллионные потери из-за столкновения с самолетом. Напомним, что стоимость F-35B Lightning II составляет 108 миллионов долларов.
Напомним, что во Франции разрабатывают истребитель будущего, а также на видео попало воздушное сражение двух сильнейших истребителей мира.