Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Из космоса получены потрясающие снимки Луны рядом с Землей

Китайский зонд "Чанъэ-4" прислал на Землю фотографию Земли, где она меньше Луны

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:35
Снимок был сделан китайским зондом "Чанъэ-4" Фото: Sputnik International
Снимок был сделан китайским зондом "Чанъэ-4"
Фото: Sputnik International

Учеными из Китая было получено фото необычного ракурса Земли со стороны Луны. Потрясающий фотоснимок Луны и Земли был сделан китайским зондом "Чанъэ-4" и отправлен на Землю при помощи спутника "Лунцзян-2".

Фотографию получили при помощи радиотелескопа Двингелоо в Нидерландах, который все еще используется китайским космическим управлением CNSA несмотря на свой старый возраст. Правда ответственными за публикацию этого снимка оказались астрономы радиообсерватории, поскольку китайские ученые не хотели придавать фотографии огласке.

Специалистами из Нидерландов также были опубликованы увеличенные версии снимка с указанием 12 известных кратеров.

Стоит отметить, что подобные фотографии прислал в 2015 году NASA Deep Space Climate Observatory, который сфотографировал момент прохода Луны на фоне Земли.

Когда путешествия в космос станут доступными для всех:

Напомним, что ранее ученые уточнили форму нашей галактики – она оказалась плоской и с баром. А также была раскрыта тайна границ Солнечной системы

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Украинские ученые начали исследование Антарктиды из космоса Падение метеорита на Кубу: очевидцы успели снять видео Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео "Конец света": ученые увидели гибель Солнечной системы - видео
фото космос Луна зонд вселенная космический аппарат
Источник: Hi-News
Реклама

Новости партнеров

"Беременная тройней от Киркорова" скончалась после ток-шоу
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Популярные статьи

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

5 февраляWellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

5 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Новости партнеров

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Алла Пугачова не прийшла на похорон
Алла Пугачова не прийшла на похорон "свого хлопчика"
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей
Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину
Анджелина Джоли в истерике: актрису покидают двое ее детей
Анджелина Джоли в истерике: актрису покидают двое ее детей