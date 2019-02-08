Из космоса получены потрясающие снимки Луны рядом с Землей

Китайский зонд "Чанъэ-4" прислал на Землю фотографию Земли, где она меньше Луны

Снимок был сделан китайским зондом "Чанъэ-4" Фото: Sputnik International

Учеными из Китая было получено фото необычного ракурса Земли со стороны Луны. Потрясающий фотоснимок Луны и Земли был сделан китайским зондом "Чанъэ-4" и отправлен на Землю при помощи спутника "Лунцзян-2".

Фотографию получили при помощи радиотелескопа Двингелоо в Нидерландах, который все еще используется китайским космическим управлением CNSA несмотря на свой старый возраст. Правда ответственными за публикацию этого снимка оказались астрономы радиообсерватории, поскольку китайские ученые не хотели придавать фотографии огласке.

Специалистами из Нидерландов также были опубликованы увеличенные версии снимка с указанием 12 известных кратеров.

Стоит отметить, что подобные фотографии прислал в 2015 году NASA Deep Space Climate Observatory, который сфотографировал момент прохода Луны на фоне Земли.

Когда путешествия в космос станут доступными для всех:

Напомним, что ранее ученые уточнили форму нашей галактики – она оказалась плоской и с баром. А также была раскрыта тайна границ Солнечной системы.

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