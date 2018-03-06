Из-за потепления цветы будут пахнуть в 9 раз сильнее

Сегодня, 17:30

Повышение температуры планеты значительно повысит способность цветов производить сладкие запахи

В 9 раз сильнее вы будете ощущать их запах. Фото: pixabay
В 9 раз сильнее вы будете ощущать их запах. Фото: pixabay

В скором времени цветы будут пахнуть слаще, считают ученые. Некоторые цветы станут в 9 раз ароматнее из-за глобального потепления. Повышение температуры планеты значительно повысит способность цветов производить сладкие запахи.

Более сильный запах цветов поможет пчелам находить растения быстрее. Эффект усиления запаха будет особенно ощутим в северных странах. Кроме того, наиболее сладким запах станет у фруктовых деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Арктике зафиксирована аномально высокая температура на 30 градусов выше своей нормы.

Эксперт-климатолог Зак Лабе зафиксировал аномальную температуру на Северном полюсе. Он отметил, что столь резкого потепления не наблюдалось с 1958-го. Также специалист отметил, что температура воздуха в данный момент очень близка к температуре замерзания воды.

Сотрудники американской Системы глобального прогноза прокомментировали это явление, отметив, что случаи резкого потепления в последнее время участились и их длительность намного больше чем когда-либо.

Также сообщалось, что смена климата начала уничтожать на Земле все живое.

"Поскольку жизненные циклы видов изменяются из-за смены климата, это может повлиять на функционирование экосистем с потенциальным воздействием на продовольственные запасы и болезни человека", – сказал Джереми Коэн, доктор философии, исследователь Департамента интегративной биологии.

О там, как на Закарпатье из-за резкого потепления сходили лавины, смотрите на видео ниже:
цветы, потепление

Вы сейчас просматриваете новость "Из-за потепления цветы будут пахнуть в 9 раз сильнее". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Этот год выдастся тяжелым. Фото: earth-chronicles.com

Топ-10 смертельных рисков для человечества в 2018 году

3 Марта, 20:16

Грозная, необузданная природная стихия в 2018 году признана самым большим риском и вызовом для человечества

Украина

Фото: facebook.com/aleksey.gvozdik

Потепление и непогода: синоптики сделали очередное предупреждение

2 Марта, 18:08

Украинцев ожидает повышение температуры, серьезные снегопады и дождь
Загрузка...

Запад

Хуже всего на морозе птицам и бездомным животным. Фото: Т. Самотый

Зима во Львовской области: десятки замерзших насмерть и обледеневшие дороги

1 Марта, 15:05

Мороз и солнце - каждый день, при этом дневная температура воздуха во Львове не ниже -11

Техно

Даже вода не замерзает. Фото: pixabay

На 30 градусов выше нормы: в Арктике зафиксирована аномально высокая температура

1 Марта, 12:58

Эксперт-климатолог Зак Лабе зафиксировал аномальную температуру на Северном полюсе
Загрузка...