Из-за потепления цветы будут пахнуть в 9 раз сильнее

В скором времени цветы будут пахнуть слаще, считают ученые. Некоторые цветы станут в 9 раз ароматнее из-за глобального потепления. Повышение температуры планеты значительно повысит способность цветов производить сладкие запахи.

Более сильный запах цветов поможет пчелам находить растения быстрее. Эффект усиления запаха будет особенно ощутим в северных странах. Кроме того, наиболее сладким запах станет у фруктовых деревьев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Арктике зафиксирована аномально высокая температура на 30 градусов выше своей нормы.

Эксперт-климатолог Зак Лабе зафиксировал аномальную температуру на Северном полюсе. Он отметил, что столь резкого потепления не наблюдалось с 1958-го. Также специалист отметил, что температура воздуха в данный момент очень близка к температуре замерзания воды.

Сотрудники американской Системы глобального прогноза прокомментировали это явление, отметив, что случаи резкого потепления в последнее время участились и их длительность намного больше чем когда-либо.

Также сообщалось, что смена климата начала уничтожать на Земле все живое.

"Поскольку жизненные циклы видов изменяются из-за смены климата, это может повлиять на функционирование экосистем с потенциальным воздействием на продовольственные запасы и болезни человека", – сказал Джереми Коэн, доктор философии, исследователь Департамента интегративной биологии.

О там, как на Закарпатье из-за резкого потепления сходили лавины, смотрите на видео ниже: