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Изобретен переводчик детского плача

С помощью приложения родители смогут понять, что стало причиной плача их младенца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:56
Приложение создано помогать родителям. Фото: pixabay
Приложение создано помогать родителям. Фото: pixabay

Это открытие сделали специалисты университета Лос-Анджелеса. Они смогли создать специальное приложение, которое способно анализировать звуки, издаваемые младенцем.
С его помощью родители смогут понять, что стало причиной плача их младенца.

Впрочем, признают учёные, на сегодняшний день их переводчик не вполне совершенен. У него достаточно ограничен "словарный запас" детского плача.

В то же время, ученые утверждают, что их переводчик вполне в состоянии отличить детский плач, происходящий от голода или от боли.

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Учёные надеются, уже в будущем переводчик будет существенно усовершенствован. Чем больше будет поступать информации об итогах его использования, тем шире станет поле для исследований.

Специалисты не исключают, в будущем их изобретение сможет даже распознать аутизм на ранней стадии его возникновения.

О том, почему ученые советуют пенсионерам осваивать новые профессии, смотрите на видео ниже:

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Источник: vistanews.ru
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