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Изогнутый монитор Samsung – комфорт для глаз и удобство пользования

Дисплеи с определенным радиусом кривизны меньше утомляют глаза пользователя, чем плоские мониторы

Изогнутый экран монитора уже не выглядит техноэкзотикой. Компания Samsung впервые предложила подобное устройство еще в 2015 году. И с тех пор, кстати, остается лидером в их создании. А представленная в июле на рынке Украины модель Samsung C27T55 по ряду параметров представляет собой "золотую середину" среди мониторов с изогнутым дисплеем.

Для чего понадобилось изгибать поверхность дисплея монитора? Мода на гаджеты с гибкими экранами здесь ни при чем. Хотя попутно заметим, что смартфон Samsung Galaxy Z Flip с дисплеем из сверхтонкого гибкого стекла не так давно стал настоящей сенсацией и успел завоевать сердца многих пользователей.

Искривление плоскости настольного монитора нужно для комфортной работы на протяжении длительного времени. Эта задача в совершенстве решена в мониторе Samsung C27T55 с диагональю 27’’ и соотношением сторон 16:9. Радиус кривизны в нем подобран на основании исследований, проведенных в Сеульском университете. Команда специалистов во главе с профессором Сьенг Джун Кимом выяснила, что дисплеи с вполне определенным радиусом кривизны гораздо меньше утомляют глаза пользователя, чем плоские мониторы. Такой оптимальный радиус кривизны, соответствующий естественному углу обзора, получил обозначение 1000R. Зритель охватывает изображение на таком идеальном дисплее буквально с одного взгляда, без "сканирования" картинки от центра к краям. Таким образом снижается усталость глаз.

То, что модель Samsung C27T55 полностью соответствует утверждениям ее создателей, подтверждает сертификат по показателю безопасности от компании TÜV Rheinland. Она, как известно, является мировым лидером по тестированию, контролю рабочих характеристик и сертификации мониторов.

Оптимальная кривизна 1000R – не единственная особенность модели Samsung C27T55, направленная на защиту зрения пользователя. Эффект мерцания экрана убирает технология Flicker Free, а режим Eye Saver Mode минимизирует синюю компоненту в излучении дисплея.

Монитор Samsung C27T55 учитывает также требования такой специфической категории пользователей, как геймеры. Технология AMD FreeSync обеспечит плавность сеанса игры в целом. Кадровая частота 75 Гц гарантирует плавность отображения динамичных сцен. Специальный игровой режим Game Mode устраняет помехи в "картинке" и дает эффект полного погружения в происходящее на экране.

Важно отметить, что Samsung C27T55 не только бережет зрение пользователя, но и, благодаря дизайну монитора, радует глаз. Дисплей с рамками минимальной ширины, тканевая текстура задней панели, изящная опора делают монитор Samsung C27T55 эффектным элементом дизайна что в жилой комнате, что в офисном помещении.

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Для обеспечения комфортной работы конструкция монитора Samsung C27T55 включает встроенные динамики (5 Вт) и три вида разъемов – HDMI, DP и D-Sub.

Одним словом, модель Samsung C27T55 станет сбалансированным по своим параметрам (и, кстати, стоимости) монитором для большинства рядовых пользователей, офисных работников, айтишников, азартных геймеров.

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