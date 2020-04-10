Известного производителя процессоров поймали на жульничестве

Китайский производитель чипов для недорогих смартфонов MediaTek утверждает, что такая практика является "отраслевым стандартом"

Если вы являетесь владельцем недорогого китайского смартфона, вроде Xiaomi, Meizu, Oppo или Tecno Mobile, то у вашего устройства наверняка установлен процессор от компании MediaTek. Чипсеты этой компании зарекомендовали себя как дешевые и маломощные, но достаточные для повседневной работы. На днях этот производитель оскандалился в мошенничестве с результатами тестирования мощности своих чипов.

Издание Anandtech обнаружило мошенничество со стороны MediaTek, когда они проводили обзор смартфона Oppo Reno3 Pro с процессором Helio P95 от китайского производителя. Прогон тестов в бенчмарках PCMark, AnTuTu и GeekBench выдал неожиданно высокие результаты производительности.

Результаты реальной производительности Oppo Reno3 Pro P95 (слева) и обмана (справа) Фото: Anandtech

Европейский Oppo Reno3 Pro с процессором Helio P95 оснащен двумя ядрами Cortex-A75, который по результатам тестов якобы оказался мощнее более производительной китайской версии этого смартфона, использующей процессор MediaTek Dimensity 1000L – у него используются четыре ядра Cortex-A77.

Для подтверждения мошенничества в публикации использовалась измененная версия PCMark, в которой система не могла идентифицировать программу, как бенчмарк. В результате Helio P95 набрал ожидаемо меньше баллов: оценка производительности снизилась на 30%, а в отдельных рабочих нагрузках – до 75%. Причем в моделях Reno3 Pro с процессором от производителя Snapdragon таких расхождений не наблюдалось.

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Изучение прошивки Reno3 Pro на базе MediaTek Helio P95 выявило файл, в котором фигурировал список популярных приложений для тестов производительности и специальные "ручные" настройки к ним, кратковременно повышающие производительность процессора и контроллера памяти во время работы бенчмарков. Это было откровенное жульничество.

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Производитель MediaTek отреагировал на эти обвинения и заявил, что компания следует общепринятым отраслевым стандартам и уверена, что сравнительные тесты точно отражают возможности ее чипсетов. Якобы бенчмарки на самом деле показывают верхний предел производительности на любом данном процессоре, при этом на второй план отходят вопросы тепловых нагрузок и перегрева. MediaTek подчеркнул, что "подобная практика является отраслевым стандартом", мол, "все так делают".

Напомним, что ранее в Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов. Также в Поднебесной был создан скандально дешевый смартфон Oukitel C12.

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