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Известного производителя процессоров поймали на жульничестве

Китайский производитель чипов для недорогих смартфонов MediaTek утверждает, что такая практика является "отраслевым стандартом"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:09

Если вы являетесь владельцем недорогого китайского смартфона, вроде Xiaomi, Meizu, Oppo или Tecno Mobile, то у вашего устройства наверняка установлен процессор от компании MediaTek. Чипсеты этой компании зарекомендовали себя как дешевые и маломощные, но достаточные для повседневной работы. На днях этот производитель оскандалился в мошенничестве с результатами тестирования мощности своих чипов.

Издание Anandtech обнаружило мошенничество со стороны MediaTek, когда они проводили обзор смартфона Oppo Reno3 Pro с процессором Helio P95 от китайского производителя. Прогон тестов в бенчмарках PCMark, AnTuTu и GeekBench выдал неожиданно высокие результаты производительности.

Результаты реальной производительности Oppo Reno3 Pro P95 (слева) и обмана (справа)
Результаты реальной производительности Oppo Reno3 Pro P95 (слева) и обмана (справа)
Фото: Anandtech

Европейский Oppo Reno3 Pro с процессором Helio P95 оснащен двумя ядрами Cortex-A75, который по результатам тестов якобы оказался мощнее более производительной китайской версии этого смартфона, использующей процессор MediaTek Dimensity 1000L – у него используются четыре ядра Cortex-A77.

Для подтверждения мошенничества в публикации использовалась измененная версия PCMark, в которой система не могла идентифицировать программу, как бенчмарк. В результате Helio P95 набрал ожидаемо меньше баллов: оценка производительности снизилась на 30%, а в отдельных рабочих нагрузках – до 75%. Причем в моделях Reno3 Pro с процессором от производителя Snapdragon таких расхождений не наблюдалось.

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Изучение прошивки Reno3 Pro на базе MediaTek Helio P95 выявило файл, в котором фигурировал список популярных приложений для тестов производительности и специальные "ручные" настройки к ним, кратковременно повышающие производительность процессора и контроллера памяти во время работы бенчмарков. Это было откровенное жульничество.

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Производитель MediaTek отреагировал на эти обвинения и заявил, что компания следует общепринятым отраслевым стандартам и уверена, что сравнительные тесты точно отражают возможности ее чипсетов. Якобы бенчмарки на самом деле показывают верхний предел производительности на любом данном процессоре, при этом на второй план отходят вопросы тепловых нагрузок и перегрева. MediaTek подчеркнул, что "подобная практика является отраслевым стандартом", мол, "все так делают".

Напомним, что ранее в Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов. Также в Поднебесной был создан скандально дешевый смартфон Oukitel C12.

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Источник: Anandtech
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