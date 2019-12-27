Известный телеведущий Ричард Хаммонд рассказал о своем новом шоу, страхах и самой большой страсти

Известный украинскому зрителю благодаря передачам Top Gear и Grand Tour дал эксклюзивное интервью Сегодня.LifeStyle

Ричард Хаммонд Фото: BBC news

Самое высокое здание в мире, гигантский самолет и огромный контейнеровоз — что между ними общего? Как минимум, это масштабы проекта и люди, которые реализуют их согласно всем законам физики. Ричард Хаммонд, известный украинскому зрителю благодаря передачам Top Gear и Grand Tour, всегда восторгался инженерным делом. Теперь он решил рассказать зрителям о большом — самых масштабных сооружениях, которые удалось построить человеку.

Незадолго до мировой премьеры его нового телешоу "Большое" (Big) мы пообщались с Ричардом о вызовах, которые он поставил перед собой, о борьбе со страхами, невероятных людях и их впечатляющих проектах.

Как начался роман между Ричардом Хаммондом и наукой?

Мне всегда было интересно разбираться, как все работает. В детстве мне очень нравились книги Дорлинга Киндерсли, в которых были прекрасные диаграммы об устройстве различных механизмов и вещей. Мой дедушка работал в автомобильной промышленности — он строил автомобили. Возможно, я унаследовал это от него. Но мне нравится процесс, с помощью которого люди проектируют и конструируют вещи, которые люди могут использовать для какой-то цели.

Проект "Большое" отличается от того, что вы делали раньше. Расскажите о вашем новом шоу и что от него ожидать?

В моей передаче речь идет о гигантских инженерных сооружениях: от самого большого грузового самолета в мире до самого высокого здания. Мы исследуем эти объекты и знакомимся с людьми, которые их создают и приводят в действие. Другими словами, это передача об инженерии и людях, причастных к ее реализации.

Ричард Хаммонд в телешоу BIG Фото: BBC

С каким самым внушительным сооружением вы столкнулись на шоу и что вам понравилось больше всего?

Каждая постройка по-своему необыкновенная. Бурдж Халифа — самое высокое здание в мире, к тому же оно построено в Дубае на песке. Представьте, там нет твердой основы, оно просто "плавает" на песке. Плотина Бреннер — невероятно красивая конструкция, удерживающая миллионы тонн воды. Поразил меня также грузовой самолет C-5 Super Galaxy. Я на нем летал с женщиной-пилотом, которая села за штурвал этой махины впервые. Это было невероятно! У каждой конструкции можно найти такую удивительную особенность.

В промо к своему шоу вы говорите, что боитесь высоты. Каким образом вы боретесь с этим страхом, когда взбираетесь на вершины огромных сооружений?

Забавно, что вы спрашиваете об этом. Сначала было очень сложно снимать. Да, я был в ужасе, и я не скрывал этого перед камерой — вы можете увидеть, как я смертельно напуган. Но я стоял на вершине самого высокого здания в мире, и я думаю, что именно это избавило меня от моего страха высоты.

Ричард Хаммонд Фото: The Sun

Назовите ТОП-3 моментов, когда у вас зашкаливал адреналин.

За всю мою жизнь не было ничего страшнее того момента, когда я стоял на вершине Бурдж-Халифа, на высоте 853 метра над Дубаем, и пытался заменить батарею и проводник для освещения. Из более ранних событий могу назвать момент, когда я однажды ехал со скоростью 570 км/ч. Также в ходе съемок шоу я водил подводную лодку с дистанционным управлением и управлял буровой вышкой. Это было невероятно захватывающе, потому что, если бы я сделал это неправильно, я мог бы нанести ущерб в миллиарды долларов.

Что для вас лично было самым большим испытанием в этом шоу?

Пожалуй, организация съемок на разных крупногабаритных объектах. Многие конструкции не предназначены для телевизионных шоу. Но нам нужно было доставлять оборудование и съемочную группу туда, во что бы то ни стало. К примеру, нам потребовалось 2,5 часа, чтобы установить подставку для оборудования на дно контейнеровоза Maersk Triple E —просто потому, что нам пришлось взбираться по канатам. Так что иногда это была настоящая экспедиция.

Представьте, что у вас есть неограниченный бюджет. Чем бы вы занялись?

Я люблю устраивать шоу и исследовать места, знакомиться с людьми и узнавать о сложных конструкциях больше. Так что, будь у меня неограниченный бюджет, я бы продолжал это делать.

Ричард Хаммонд Фото: BBC

Поговорим о машинах. У вас всегда была эта страсть к автомобилям?

Безусловно, страсть к автомобилям у меня с очень раннего возраста. Любая машина, которая может перемещать вас физически из одного места в другое, мне кажется очень интересной для исследования.

Чем отличаются обычные автомобили от научно-технических и инженерных сооружений?

Для меня они связаны, потому что оба в конечном итоге сводятся к тому, чтобы рассказывать о людях. Автомобили созданы для перемещения людей. Но часто мы их используем, чтобы рассказать что-то миру о себе: продемонстрировать наше богатство, мощь, доблесть, храбрость или, наоборот, неприязнь к машинам. По моему мнению, инженерия в целом о том же. Люди строят самое высокое здание в мире, потому что они хотят сделать громкое заявление. Я хочу сказать, что инженерные сооружения всегда будут взаимосвязаны.

Какой была ваша первая машина? У вас есть хорошие воспоминания о ней?

Это был лифтбек Toyota Corolla 1976 года. Знаете, мне было интересно наблюдать за старшей дочерью, когда она получила свою первую машину пару лет назад. Она так наслаждалась приобретенной свободой! И да, ей повезло больше, чем мне, потому что у нее была лучше машина, чем у меня в ее возрасте. Но когда у меня появилось первое авто — я радовался только потому, что, у меня наконец была возможность поехать туда, куда я хотел. Это изменило мою жизнь. Правда, на тот момент я уже несколько лет катался на мотоцикле, потому что в Великобритании можно ездить на мотоцикле в 16 лет. Поэтому, скорее, именно опыт первого вождения стал одним из самых захватывающих событий в моей жизни.

Ричард Хаммонд Фото: Motor1

У вас есть коллекция автомобилей в вашем гараже. Какие из них ваши любимые? А что бы вы хотели добавить в эту коллекцию?

У меня есть "Ягуар" E-Type Roadster 1962 года, который я очень люблю. Также у меня есть мотоцикл Brough Superior 1934 года, который я люблю не меньше. Что бы я хотел добавить? Я бы обрадовался Lamborghini Urus. Может быть, мне нужна еще одна Vincent Black Shadow. Приближается Рождество — кто знает, может, Санта услышит меня.

Какую из них вы используете чаще всего — например, чтобы доехать от дома до супермаркета?

Я обычно езжу Land Rover Defender, чтобы передвигаться по стране, я могу посадить туда свою собаку. Это просто машина без особых "наворотов". Ferarri для этих целей не использую.

Можете ли вы вспомнить забавную историю, которая произошла с вами, во время езды на автомобиле?

У меня происходило много чего интересного в автомобилях. Я был в машинах, которые погружались в воду чаще, чем большинство людей. Я проезжал через огромное количество мест, вулканов, тропических лесов. А на старом Land Cruiser я даже заезжал в боливийский тропический лес.

Ричард Хаммонд Фото: Digital Trends

Кроме автомобилей у вас много животных, верно?

Да. У нас есть собаки, кошки, лошади, павлины, куры, утки. И внизу списка я.

Животные — тоже ваша страсть?

Да. Я всегда восторгался дикой природой.

Скажем, вы находитесь дома и включаете телевизор. Что вы предпочтете: телепередачу об автомобилях или о животных?

У меня времени смотреть автомобильные шоу. Когда выдается свободная минутка, я смотрю инженерные шоу. В целом мне нравятся информативные, но развлекательные шоу.

Вы известны в основном благодаря автомобильным шоу Top Gear и Grand Tour. Что еще вы хотели бы, чтоб ваши фанаты знали о вас?

Хотел бы, чтоб зрители познакомились с моей собакой. Также мне нравится летать на вертолетах и ​​быть в кругу семьи. Вообще я очень семейный парень, я так себя определяю.

Ричард, можете ли вы сказать, что Top Gear по-прежнему самое знаковое ваше телешоу? Как вы думаете, вас узнают именно благодаря ему?

Думаю, да. Мы были очень удивлены тем, какой эффект произвело шоу во всем мире. Поэтому я очень благодарен Top Gear.

Ричард Хаммонд Фото: BBC

Что вы думаете о тех великих инженерных задачах, которые нам еще предстоит решить?

Сейчас все ломают голову над проблемой климата. Выявление и подтверждение нашего воздействия на окружающую — само по себе инженерный проект. Нам нужно найти способы решения этой проблемы. Это будет большой проект для инженеров всего мира и здесь уже не будет места политическим играм.

Мы воздействуем на мир постоянно. Это и езда на автомобилях, и отопление наших домов, и чрезмерное потребление. Мы покупаем товары, полученные из ископаемого топлива, созданные в трейлерах детьми на другом конце света и отправленных по всему земному шару на контейнеровозе, чтобы через два дня после Рождества оказаться на свалке.

Нам нужно внести большие коррективы в свой образ жизни. Я думаю, что инженеры в будущем столкнутся с огромным количеством проблем, но этот будут очень увлекательные задачи. Их решение сделает нашу жизнь лучше, эффективнее, легче. Таким образом, инженеры сыграют большую роль в будущем нашей Земли.

Напомним, что ранее Сегодня.Lifestyle проводили интервью с лидером группы ONUKA Натой Жижченко. А мы мэр Киева Виталий Кличко в интервью утверждал, что он "лучший селфимейкер".

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