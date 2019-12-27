Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Известный телеведущий Ричард Хаммонд рассказал о своем новом шоу, страхах и самой большой страсти

Известный украинскому зрителю благодаря передачам Top Gear и Grand Tour дал эксклюзивное интервью Сегодня.LifeStyle

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
Ричард Хаммонд
Ричард Хаммонд
Фото: BBC news

Самое высокое здание в мире, гигантский самолет и огромный контейнеровоз — что между ними общего? Как минимум, это масштабы проекта и люди, которые реализуют их согласно всем законам физики. Ричард Хаммонд, известный украинскому зрителю благодаря передачам Top Gear и Grand Tour, всегда восторгался инженерным делом. Теперь он решил рассказать зрителям о большом — самых масштабных сооружениях, которые удалось построить человеку.

Незадолго до мировой премьеры его нового телешоу "Большое" (Big) мы пообщались с Ричардом о вызовах, которые он поставил перед собой, о борьбе со страхами, невероятных людях и их впечатляющих проектах.

Читайте также:
Бывший ведущий Top Gear разбился в жутком ДТП – СМИ

Как начался роман между Ричардом Хаммондом и наукой?

Мне всегда было интересно разбираться, как все работает. В детстве мне очень нравились книги Дорлинга Киндерсли, в которых были прекрасные диаграммы об устройстве различных механизмов и вещей. Мой дедушка работал в автомобильной промышленности — он строил автомобили. Возможно, я унаследовал это от него. Но мне нравится процесс, с помощью которого люди проектируют и конструируют вещи, которые люди могут использовать для какой-то цели.

Проект "Большое" отличается от того, что вы делали раньше. Расскажите о вашем новом шоу и что от него ожидать?

В моей передаче речь идет о гигантских инженерных сооружениях: от самого большого грузового самолета в мире до самого высокого здания. Мы исследуем эти объекты и знакомимся с людьми, которые их создают и приводят в действие. Другими словами, это передача об инженерии и людях, причастных к ее реализации.

Ричард Хаммонд в телешоу BIG
Ричард Хаммонд в телешоу BIG
Фото: BBC

С каким самым внушительным сооружением вы столкнулись на шоу и что вам понравилось больше всего?

Каждая постройка по-своему необыкновенная. Бурдж Халифа — самое высокое здание в мире, к тому же оно построено в Дубае на песке. Представьте, там нет твердой основы, оно просто "плавает" на песке. Плотина Бреннер — невероятно красивая конструкция, удерживающая миллионы тонн воды. Поразил меня также грузовой самолет C-5 Super Galaxy. Я на нем летал с женщиной-пилотом, которая села за штурвал этой махины впервые. Это было невероятно! У каждой конструкции можно найти такую удивительную особенность.

В промо к своему шоу вы говорите, что боитесь высоты. Каким образом вы боретесь с этим страхом, когда взбираетесь на вершины огромных сооружений?

Забавно, что вы спрашиваете об этом. Сначала было очень сложно снимать. Да, я был в ужасе, и я не скрывал этого перед камерой — вы можете увидеть, как я смертельно напуган. Но я стоял на вершине самого высокого здания в мире, и я думаю, что именно это избавило меня от моего страха высоты.

Ричард Хаммонд
Ричард Хаммонд
Фото: The Sun

Назовите ТОП-3 моментов, когда у вас зашкаливал адреналин.

За всю мою жизнь не было ничего страшнее того момента, когда я стоял на вершине Бурдж-Халифа, на высоте 853 метра над Дубаем, и пытался заменить батарею и проводник для освещения. Из более ранних событий могу назвать момент, когда я однажды ехал со скоростью 570 км/ч. Также в ходе съемок шоу я водил подводную лодку с дистанционным управлением и управлял буровой вышкой. Это было невероятно захватывающе, потому что, если бы я сделал это неправильно, я мог бы нанести ущерб в миллиарды долларов.

Что для вас лично было самым большим испытанием в этом шоу?

Пожалуй, организация съемок на разных крупногабаритных объектах. Многие конструкции не предназначены для телевизионных шоу. Но нам нужно было доставлять оборудование и съемочную группу туда, во что бы то ни стало. К примеру, нам потребовалось 2,5 часа, чтобы установить подставку для оборудования на дно контейнеровоза Maersk Triple E —просто потому, что нам пришлось взбираться по канатам. Так что иногда это была настоящая экспедиция.

Представьте, что у вас есть неограниченный бюджет. Чем бы вы занялись?

Я люблю устраивать шоу и исследовать места, знакомиться с людьми и узнавать о сложных конструкциях больше. Так что, будь у меня неограниченный бюджет, я бы продолжал это делать.

Ричард Хаммонд
Ричард Хаммонд
Фото: BBC

Поговорим о машинах. У вас всегда была эта страсть к автомобилям?

Безусловно, страсть к автомобилям у меня с очень раннего возраста. Любая машина, которая может перемещать вас физически из одного места в другое, мне кажется очень интересной для исследования.

Чем отличаются обычные автомобили от научно-технических и инженерных сооружений?

Для меня они связаны, потому что оба в конечном итоге сводятся к тому, чтобы рассказывать о людях. Автомобили созданы для перемещения людей. Но часто мы их используем, чтобы рассказать что-то миру о себе: продемонстрировать наше богатство, мощь, доблесть, храбрость или, наоборот, неприязнь к машинам. По моему мнению, инженерия в целом о том же. Люди строят самое высокое здание в мире, потому что они хотят сделать громкое заявление. Я хочу сказать, что инженерные сооружения всегда будут взаимосвязаны.

Читайте также:
Только гонщики Формулы-1 не умеют водить в дождь – Джереми Кларксон

Какой была ваша первая машина? У вас есть хорошие воспоминания о ней?

Это был лифтбек Toyota Corolla 1976 года. Знаете, мне было интересно наблюдать за старшей дочерью, когда она получила свою первую машину пару лет назад. Она так наслаждалась приобретенной свободой! И да, ей повезло больше, чем мне, потому что у нее была лучше машина, чем у меня в ее возрасте. Но когда у меня появилось первое авто — я радовался только потому, что, у меня наконец была возможность поехать туда, куда я хотел. Это изменило мою жизнь. Правда, на тот момент я уже несколько лет катался на мотоцикле, потому что в Великобритании можно ездить на мотоцикле в 16 лет. Поэтому, скорее, именно опыт первого вождения стал одним из самых захватывающих событий в моей жизни.

Ричард Хаммонд
Ричард Хаммонд
Фото: Motor1

У вас есть коллекция автомобилей в вашем гараже. Какие из них ваши любимые? А что бы вы хотели добавить в эту коллекцию?

У меня есть "Ягуар" E-Type Roadster 1962 года, который я очень люблю. Также у меня есть мотоцикл Brough Superior 1934 года, который я люблю не меньше. Что бы я хотел добавить? Я бы обрадовался Lamborghini Urus. Может быть, мне нужна еще одна Vincent Black Shadow. Приближается Рождество — кто знает, может, Санта услышит меня.

Какую из них вы используете чаще всего — например, чтобы доехать от дома до супермаркета?

Я обычно езжу Land Rover Defender, чтобы передвигаться по стране, я могу посадить туда свою собаку. Это просто машина без особых "наворотов". Ferarri для этих целей не использую.

Можете ли вы вспомнить забавную историю, которая произошла с вами, во время езды на автомобиле?

У меня происходило много чего интересного в автомобилях. Я был в машинах, которые погружались в воду чаще, чем большинство людей. Я проезжал через огромное количество мест, вулканов, тропических лесов. А на старом Land Cruiser я даже заезжал в боливийский тропический лес.

Ричард Хаммонд
Ричард Хаммонд
Фото: Digital Trends

Кроме автомобилей у вас много животных, верно?

Да. У нас есть собаки, кошки, лошади, павлины, куры, утки. И внизу списка я.

Животные — тоже ваша страсть?

Да. Я всегда восторгался дикой природой.

Скажем, вы находитесь дома и включаете телевизор. Что вы предпочтете: телепередачу об автомобилях или о животных?

У меня времени смотреть автомобильные шоу. Когда выдается свободная минутка, я смотрю инженерные шоу. В целом мне нравятся информативные, но развлекательные шоу.

Читайте также:
Езда без рук: вышел трейлер нового сезона Top Gear с актером из "Друзей"

Вы известны в основном благодаря автомобильным шоу Top Gear и Grand Tour. Что еще вы хотели бы, чтоб ваши фанаты знали о вас?

Хотел бы, чтоб зрители познакомились с моей собакой. Также мне нравится летать на вертолетах и ​​быть в кругу семьи. Вообще я очень семейный парень, я так себя определяю.

Ричард, можете ли вы сказать, что Top Gear по-прежнему самое знаковое ваше телешоу? Как вы думаете, вас узнают именно благодаря ему?

Думаю, да. Мы были очень удивлены тем, какой эффект произвело шоу во всем мире. Поэтому я очень благодарен Top Gear.

Ричард Хаммонд
Ричард Хаммонд
Фото: BBC

Что вы думаете о тех великих инженерных задачах, которые нам еще предстоит решить?

Сейчас все ломают голову над проблемой климата. Выявление и подтверждение нашего воздействия на окружающую — само по себе инженерный проект. Нам нужно найти способы решения этой проблемы. Это будет большой проект для инженеров всего мира и здесь уже не будет места политическим играм.

Мы воздействуем на мир постоянно. Это и езда на автомобилях, и отопление наших домов, и чрезмерное потребление. Мы покупаем товары, полученные из ископаемого топлива, созданные в трейлерах детьми на другом конце света и отправленных по всему земному шару на контейнеровозе, чтобы через два дня после Рождества оказаться на свалке.

Нам нужно внести большие коррективы в свой образ жизни. Я думаю, что инженеры в будущем столкнутся с огромным количеством проблем, но этот будут очень увлекательные задачи. Их решение сделает нашу жизнь лучше, эффективнее, легче. Таким образом, инженеры сыграют большую роль в будущем нашей Земли.

Напомним, что ранее Сегодня.Lifestyle проводили интервью с лидером группы ONUKA Натой Жижченко. А мы мэр Киева Виталий Кличко в интервью утверждал, что он "лучший селфимейкер".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Автогражданку" добавят в мобильное приложение для смартфонов Выглядит старше мамы: Риз Уизерспун удивила сходством со своей дочерью Импорт легковых авто: названы топ-3 страны-поставщика Деградация на колесах: насколько быстро устают батареи электромобилей
интервью авто шоу шоу-бизнес автомобили Top Gear Ричард Хаммонд
Реклама

Новости партнеров

Меню на Новый год 2020: топ-5 рецептов салатов
Меню на Новый год 2020: топ-5 рецептов салатов
Замечательный и легкий тортик из сливочного плавленого сыра
Замечательный и легкий тортик из сливочного плавленого сыра
Картошка в сливках в духовке
Картошка в сливках в духовке
Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный дизайн
Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный дизайн
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:22Афиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

Вчера, 10:42Fun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

Вчера, 09:18Афиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

Вчера, 09:05Техно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

Вчера, 08:06Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряFun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

25 декабряFun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

25 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

25 декабряEvents

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

25 декабряFun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

24 декабряEvents

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 декабряШоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

24 декабряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

24 декабряFun

Тигр попытался съесть ребенка в зоопарке: появилось видео

24 декабряШоу-бизнес

Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске: артисту заплатили впечатляющий гонорар

Новости партнеров

Посолить селедку в домашних условиях
Посолить селедку в домашних условиях
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Фатальные съемки сериала
Фатальные съемки сериала "Сваты", правду скрыть не удалось
Друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой
Друг Петросяна рассказал, как артист живет с молодой супругой
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
«Чисто для своих куриц»: новое шоу Собчак потерпело полный крах
«Чисто для своих куриц»: новое шоу Собчак потерпело полный крах
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»