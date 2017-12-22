К Земле приближается черный астероид в форме черепа

Вчера, 13:04

Это небесное тело уже приближалось к Земле 31 октября 2015 года

Астероид по форме напоминает череп. Фото: pixabay
Астероид по форме напоминает череп. Фото: pixabay

Астероид 2015 TB-145В приблизится к Земле в ноябре следующего года. Он черного цвета и по форме он напоминает череп.

"Он очень темный, с отражательной способностью чуть больше, чем у угля", — рассказал про небесное тело ученый из Института астрофизики Андалусии Пабло Сантос-Санс.

Размер астероида составляет от 625 до 700 метров, период его вращения – около трех часов, а его поверхность отражает около 6% солнечного света, сообщает ScienceDaily..

Сообщается, что астероид уже приближался к Земле 31 октября 2015 года и снова будет пролетать мимо нашей планеты в ноябре 2018 года. 

По предварительным прогнозам ученых, следующее сближение астероида 2015 TB-145 с Землей может произойти уже в 2088 году.

Напомним, 16 декабря астероид Фаэтон диаметром 4,8 километра пролетел на расстоянии около 10 миллионов километров от планеты.

Ранее сообщалось, что NASA испытало новую систему слежения за опасными астероидамиИзвестно, что американское космическое агентство разработало способы обнаружения и отклонения опасных астероидов, а также обучило этому других ученых.
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