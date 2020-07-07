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К Земле приближается "великая комета" Neowise: как наблюдать

Сегодня, 08:54

Астрономы не видели "великой кометы" со времен кометы Хейла-Боппа в 1997 году

2020 год может запомниться не только коронавирусом и вспышками протестов в США, но позитивными моментами вроде самой яркой кометы на небосводе. Сейчас к Земле стремительно приближается комета C/2020 F3 Neowise, у которой есть все шансы стать "великой" – согласно расчетам астрономов ее можно будет наблюдать даже невооруженным глазом при максимальном сближении с нашей планетой, сообщает CNET.

На прошлой неделе комета прошла перигелий – пережила ближайшее сближение с Солнцем 3 июля, не разрушившись от испепеляющей жары нашего светила, как это часто случается с другими подобными космическими телами. Это событие позволило астрономам-любителям запечатлеть этот красивый маневр. По мере того, как комета Neowise начинает отдаляться от Солнца и приближаться к Земле, то ее лучше всего ее видно над горизонтом в предрассветном небе.

Смотрите также в сюжете о том, как астрономы наблюдали полет древней кометы:

По словам посла NASA, кома кометы должна оставаться видимой буквально за несколько минут до восхода Солнца ежедневно вплоть до 11 июля. Затем комета опустится ниже горизонта и ненадолго перестанет быть видимой. А затем появится возможность ее наблюдать вечером 15-16 июля. Вообще вторая половина июля будет лучшим временем для наблюдений за этим космическим объектом. В настоящее время многие из тех, кто успешно заметил комету, советуют сначала найти ее в небе с помощью бинокля или телескопа. Как только заметите ее распыленный хвост, вы сможете отследить его невооруженным глазом.

Ближайший проход кометы к Земле состоится 23 июля, что может дать захватывающую возможность для наблюдений – яркость кометы может усилиться и ее можно будет наблюдать без бинокля или телескопа на протяжении двух последующих дней до 25 июля.

Астрономы надеются, что яркость Neowise может усилиться, что позволит ей стать так называемой великой кометой, – кому которой можно легко рассмотреть невооруженным глазом. Уникальности Neowise придает тот факт, что мы не видели "великой кометы" со времен Хейла-Боппа в 1997 году.

Исследователи отмечают, до Neowise неизбежно исчезнет из поля зрения в августе. А следующий ее визит во внутрь Солнечной системы и сближение с Землей и Солнцем произойдет приблизительно в 8786 году.

В 2020 году близ Земли уже пролетали две кометы: "Лебедь" и "Атлас". Они выглядели многообещающе, но разрушились, подлетая к Солнцу – этот момент запечатлел космический телескоп Хаббл. Также их светимость не позволяла увидеть невооруженным глазом. Поэтому все надежды на красивое космическое шоу может оправдать только комета Neowise.

Астрономам известно, что кометы — это крайне хрупкие космические тела, которые очень часто разрушаются при подлете к Солнцу. Поэтому ученые надеются, что момент перигелия (максимального сближения со звездой) не уничтожит их, чтобы иметь возможность понаблюдать за их полетом.

Напомним, что ранее первая комета 2020 года упала на Солнце, не успев получить собственное имя. Также космический охотник пытался поймать комету "Атлас" за хвост.

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Источник: CNET
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