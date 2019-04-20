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К Земле приблизился астероид огромных размеров

NASA классифицировало астероид 2019 GC6 как "потенциально опасный" объект

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Астероид получил название 2019 GC6
Астероид получил название 2019 GC6
Фото: Pixabay

18 апреля астрономы NASA зафиксировали приближение большого астероида к Земле. Космическое тело, получившее название 2019 GC6, было размером с дом подошло к планете на максимально близкое расстояние, чем любой другой объект, пролетавший ранее, сообщает Naked Science.

Астероид был обнаружен Каталинским небесным обзором NASA за девять дней до того, как он пролетел мимо Земли. Максимальное сближение произошло в 6:41 утра по Гринвичу, а минимальное расстояние до поверхности составило 219 тысяч километров – примерно чуть больше половины расстояния до Луны.

NASA классифицировало астероид 2019 GC6 как "потенциально опасный" объект, однако это не значит, что он непосредственно угрожал Земле – агентство использует этот термин в отношении любых околоземных объектов, пролетающих в пределах восьми миллионов километров от земной орбиты и достаточно массивных, чтобы причинить существенный ущерб Земле, по информации Отдела по координации планетной обороны NASA.

Согласно заявлению Лаборатории реактивного движения NASA, на тот момент астероид двигался с относительной скоростью 20 тысяч км/ч. Космическое агентство рассчитало, что его диаметр составляет около 30 метров.

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Тем не менее тот факт, что множество астероидов остаются незамеченными буквально до самого последнего момента — или даже после того, как успевают пролететь мимо нашей планеты, — делает столь широкое определение NASA касательно потенциально опасных объектов несколько менее обнадеживающим. Ближе всего к Земле в этом году, 28 марта пролетел астероид 2019 FC1, замеченный астрономами всего за день до события. Этот космический камень был вдвое ближе к планете, чем 2019 GC6.

Чтобы защитить Землю, NASA и другие мировые организации постоянно сканируют небеса в поисках новых угроз, каталогизируя каждый космический камень на околоземной орбите и изучая новые способы остановки астероида, летящего прямо к Земле, прежде чем случится катастрофа.

Смотрите также в сюжете о том, как в небе над Аризоной взорвался астероид:

Напомним, что ранее учеными было получено первое в истории "живое" фото черной дыры. Также космический телескоп "Хаббл" запечатлел гигантскую фотографию Вселенной размером 664 мегапикселя.

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Источник: Naked-science
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