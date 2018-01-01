К Земле возвращается "пропавший" астероид

Астероид довольно близко пролетит возле Земли 16 мая

Астероид пролетит очень близко. Фото: pixabay

2010 WC9 подойдет к Земле довольно близко: дистанция составит 0,53 расстояния от нашей планеты до Луны, астрономы подчеркивают, что угрозы столкновения нет.

К Земле приближается "пропавший" астероид 2010 WC9, сообщают сотрудники британской обсерватории Northolt Branch.

Впервые 2010 WC9 заметили 30 ноября 2010 года с помощью Каталинского небесного обзора в Аризоне. Астрономам удалось понаблюдать за космическим объектом лишь до первого декабря, после чего он пропал из поля зрения.

Спустя почти восемь лет сотрудникам американской обсерватории вновь удалось зафиксировать 2010 WC9.

Сближение с небесным телом произойдет 16 мая в 01:05 по киевскому времени. 2010 WC9 пройдет на расстоянии около 203 тысяч километров от Земли, его скорость составит около 46 тысяч километров в час. Диаметр объекта варьируется в пределах 60-130 метров.

О том, как в небе над Аризоной взорвался астероид, смотрите на видео ниже: