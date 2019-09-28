Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как использовать ночной режим на iPhone 11: совет

Как правильно снимать с использованием ночного режима, который появился в iPhone 11

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:50
У iPhone XS и более старых моделей такой возможности нет
У iPhone XS и более старых моделей такой возможности нет
Фото: Unsplash

Новая линейка iPhone 11 отличается не только наличием широкоугольного фотосенсора, но и наличием режима Dark Mode с хорошей светочувствительностью, позволяющий снимать в темноте, при этом получать весьма качественные снимки без шумов. У iPhone XS и более старых моделей такой возможности нет – в темноте получался просто черный снимок. Если вы счастливый владелец iPhone 11, мы расскажем, как правильно снимать с использованием ночного режима.

Смотрите также в сюжете о том, как работают украинские фотографы за границей:

Принцип получения фото в ночном режиме достаточно прост: используется длительная выдержка (от 1 до 30 секунд). После этого процессор обрабатывает полученные за это время кадры и выдает картинку, которая будет значительно ярче и детальнее, чем один снимок.

Примеры снимков сделанных в обычном режиме и с активированным Dark Mode
Примеры снимков сделанных в обычном режиме и с активированным Dark Mode
Фото: Thenewscommenter

В приложении "Камера" за активацию ночного режима отвечает значок луны, который находится слева вверху в вертикальной ориентации смартфона и вверху справа при горизонтальной. Если значок серый, то ночная съемка отключена, но она активируется простым нажатием на иконку.

Как работает режим ночной съемки в приложении "Камера"
Как работает режим ночной съемки в приложении "Камера"
Фото: iguides.ru

Если ночная съемка активна, то рядом со значком указывается время экспозиции в секундах, которое можно изменить, нажав на него и двигая ползунок в нижней части экрана. При этом стоит понимать, что максимальное время экспозиции iPhone просчитывает самостоятельно в зависимости от условий вокруг: если освещение слишком яркое, то режим ночной режим вообще может быть недоступен, а в полной темноте он может предложить до 10 секунд даже при съемке с рук. Также следует помнить, что во время съемки iPhone нужно держать максимально неподвижно, чтобы снимок получился четким.

Напомним, что ранее выяснилось, что камера iPhone 11 уступает более дешевым смартфонам по качеству макросъемки. А недавно iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Apple предупредила владельцев iPhone 11 об опасности Apple собирается возродить классический iPhone 4 Apple iOS 13 кишит ошибками: пользователи в гневе Apple iPhone 11 провалил тест на прочность: фото
Apple фотокамера смартфоны фотография советы iPhone 11
Источник: Thenewscommenter
Реклама

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Супруг Заворотнюк впервые прокомментировал болезнь жены
Супруг Заворотнюк впервые прокомментировал болезнь жены

Популярные статьи

Вчера, 17:35Шоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

Вчера, 13:43Fun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:17Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Вчера, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 06:59Fun

В сеть "слили" жуткое видео изнутри взорвавшейся Чернобыльской АЭС

26 сентябряFun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

26 сентябряСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

26 сентябряШоу-бизнес

Настя Каменских показала фигуру в бикини

26 сентябряTravel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

26 сентябряШоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

26 сентябряFun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

25 сентябряСтиль

Идеальный образ: Елена Зеленская в США покорила изысканным нарядом

25 сентябряШоу-бизнес

Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

25 сентябряTravel

Что происходит в Чернобыле: появилась впечатляющая статистика

Новости партнеров

Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Продукты, которые очень долго перевариваются организмом
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Три знака Зодиака скоро ждут серьезные перемены
Три знака Зодиака скоро ждут серьезные перемены
Фрукт-легенда: полезные свойства инжира и вкусные сочетания
Фрукт-легенда: полезные свойства инжира и вкусные сочетания
Модні пальто на осінь 2019: головні тренди
Модні пальто на осінь 2019: головні тренди