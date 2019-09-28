Как использовать ночной режим на iPhone 11: совет

Как правильно снимать с использованием ночного режима, который появился в iPhone 11

У iPhone XS и более старых моделей такой возможности нет Фото: Unsplash

Новая линейка iPhone 11 отличается не только наличием широкоугольного фотосенсора, но и наличием режима Dark Mode с хорошей светочувствительностью, позволяющий снимать в темноте, при этом получать весьма качественные снимки без шумов. У iPhone XS и более старых моделей такой возможности нет – в темноте получался просто черный снимок. Если вы счастливый владелец iPhone 11, мы расскажем, как правильно снимать с использованием ночного режима.

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Принцип получения фото в ночном режиме достаточно прост: используется длительная выдержка (от 1 до 30 секунд). После этого процессор обрабатывает полученные за это время кадры и выдает картинку, которая будет значительно ярче и детальнее, чем один снимок.

Примеры снимков сделанных в обычном режиме и с активированным Dark Mode Фото: Thenewscommenter

В приложении "Камера" за активацию ночного режима отвечает значок луны, который находится слева вверху в вертикальной ориентации смартфона и вверху справа при горизонтальной. Если значок серый, то ночная съемка отключена, но она активируется простым нажатием на иконку.

Как работает режим ночной съемки в приложении "Камера" Фото: iguides.ru

Если ночная съемка активна, то рядом со значком указывается время экспозиции в секундах, которое можно изменить, нажав на него и двигая ползунок в нижней части экрана. При этом стоит понимать, что максимальное время экспозиции iPhone просчитывает самостоятельно в зависимости от условий вокруг: если освещение слишком яркое, то режим ночной режим вообще может быть недоступен, а в полной темноте он может предложить до 10 секунд даже при съемке с рук. Также следует помнить, что во время съемки iPhone нужно держать максимально неподвижно, чтобы снимок получился четким.

Напомним, что ранее выяснилось, что камера iPhone 11 уступает более дешевым смартфонам по качеству макросъемки. А недавно iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов.

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