Как изменится мир к 2025 году: ТОП-10 технологических предсказаний

Компания Huawei составила десять технотрендов к 2025 году и как они повлияют на человечество

Huawei рассказала о технологических тенденциях ближайшего будущего Фото: Phone World

Технологии настолько сильно влияют на нашу повседневную жизнь, что без них почти невозможно представить современного человека. Десять лет назад мы без труда могли обходиться без телефона, а сегодня смартфон превратился в самый необходимый гаджет современного мира. Чтобы узнать, насколько сильно технологии повлияют на человечество к 2025 году, Huawei представила миру последний отчет Global Industry Vision, в котором поведала о 10 лучших технологических тенденциях ближайшего будущего.

Смотрите также в сюжете о том, какими смартфоны будут будущем:

Умный транспорт

Через шесть лет все больше автомобилей будут выпускаться с автопилотами Фото: Unsplash

Умный транспорт станет обыденностью к 2025 году в развитых странах. Причем это будет целая транспортная система, связывающая средства передвижения, инфраструктуру и людей в целом. Функциональные возможности такого автономного подхода лишат города пробок, а технологии искусственного интеллекта будут быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации на дороге. В докладе говорится, что к тому времени 15% транспортных средств будут обладать технологией Cellular Vehicle-to-everything.

Сверхбыстрый мобильный интернет

5G будет развернут быстрее, чем любое предыдущее поколение беспроводных сетей Фото: Unsplash

Не успел 5G развернуться в полную мощность, как в Германии уже начали разработку мобильного интернета 6-го поколения. Правда, о распространении 6G речь пока не идет, а вот 5G будет развернут быстрее, чем любое предыдущее поколение беспроводных сетей. Более того, у сетей пятого поколения огромный потенциал, который может изменить целые отрасли. Global Industry Vision прогнозирует, что 58% населения мира будет иметь доступ к 5G к 2025 году.

Дополненная реальность

97% известных крупных компаний будут применять технологию AR через шесть лет Фото: Unsplash

Технологии дополненной реальности стали доступны всем еще в 2010 году. Однако все это время их не воспринимали всерьез, так как они были крайне ограниченными и использовались только для развлечений и разового вау-эффекта. Но через шесть лет все изменится. С увеличением мощности смартфонов, улучшением качества технологий дополненной реальности от Google (ARCore) и Apple (ARKit) 97% известных крупных компаний будут применять эту технологию к 2025 году: в рекламе, развлечениях и работе.

Улучшенное зрение

Виртуальная реальность станет общедоступной Фото: Unsplash

Сочетание супертехнологий, скоростного 5G интернета и машинного обучения, виртуальная реальность (VR) наконец станет повсеместной. Дальнейшее развитие VR-технологий позволит людям смотреть на мир совершенно по-другому: быстро анализировать, мгновенно получать информацию об объектах. Отчет Global Industry Vision предусматривает, что 10% компаний будут использовать VR через шесть лет.

Автоматизация роботами

Роботы будут вытеснять человека из рутинных профессий Фото: Unsplash

Предсказание видеоигры Detroit: Become Human вскоре окажется недалеким от вымысла. Согласно предположению экспертов, к 2025 году на 10 тыс рабочих будет приходиться по 103 робота. Причем эта цифра будет расти с каждым годом. Есть надежда, что внедрение автоматизации в рутинные профессии при помощи роботов приведет к большей безопасности, защищенности и производительности компаний. Однако это может оказать негативный эффект – ударить по сокращениям рабочих мест для людей.

Безупречное общение

Точность, понимание и доверие будут лежать в основе будущих коммуникаций Фото: Unsplash

Искусственный интеллект обеспечит безупречную связь между клиентами и компаниями через шесть лет. Точность, понимание и доверие будут лежать в основе будущих коммуникаций. Более того, использование "умных" чат-ботов сломает языковые барьеры, что обеспечит комфортное общение с клиентом, расширение рынков сбыта и лучшей обратной связи. В докладе прогнозируется, что 86% крупных организаций перейдут на "умные" чат-боты.

Повсеместные облачные технологии

85% бизнес-приложений будут основаны на облаке Фото: Unsplash

Компании по всему миру внедряют цифровые технологии и интеллектуальные приложения на платформах облачного доступа, что означает более тесное сотрудничество, совместное использование ресурсов, укрепление глобальных экосистем и повышение производительности. Global Industry Vision прогнозирует, что каждая компания будет использовать облачные технологии повсеместно, и 85% бизнес-приложений будут основаны на облаке.

Расширенное творчество

Обучаться чему-нибудь новому будет значительно проще Фото: Unsplash

Облачные технологии и улучшенный искусственный интеллект сократит стоимость и расширит барьеры для научных экспериментов, инновациям и искусству, открывая золотую жилу творческого потенциала, который будет доступен для всех. Люди смогут быстрее обучаться и развиваться при помощи грамотно составленных программ и использованием ИИ. К 2025 году что 97% крупных компаний развернут подобную практику.

Обслуживание без поиска

Носимая электроника будет знать о нас все больше Фото: Unsplash

Датчики, встроенные в устройства, собирают информацию о пользователях. Анализируя наши предпочтения, поведение, привычки и прочие данные, искусственный интеллект сможет узнать о нас абсолютно все. Благодаря такому опыту поиск и реализация наших потребностей будет осуществляться без кнопок – одной лишь силой мысли, а сам Интернет эволюционирует в "обслуживание без поиска". Согласно отчету, 90% пользователей "умных" гаджетов смогут использовать персональных помощников, оснащенных искусственным интеллектом.

Триллионы гигабайт информации

Годовой объем передаваемых данных достигнет 180 зеттабайт Фото: Unsplash

Повышение скорости мобильного и широкополосного интернета увеличит объемы передаваемых данных по всему миру. К 2025 году годовой объем глобальных данных достигнет 180 ЗБ (1 зеттабайт = 1 триллион ГБ). На 2019 год этот объем оценивается в 33 зеттабайта.

Напомним, что ранее мы отвечали на 10 вопросов о будущем с точки зрения науки. Также мы предрекали, что смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи.

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