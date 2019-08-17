Как изменится мир к 2025 году: ТОП-10 технологических предсказаний
Компания Huawei составила десять технотрендов к 2025 году и как они повлияют на человечество
Технологии настолько сильно влияют на нашу повседневную жизнь, что без них почти невозможно представить современного человека. Десять лет назад мы без труда могли обходиться без телефона, а сегодня смартфон превратился в самый необходимый гаджет современного мира. Чтобы узнать, насколько сильно технологии повлияют на человечество к 2025 году, Huawei представила миру последний отчет Global Industry Vision, в котором поведала о 10 лучших технологических тенденциях ближайшего будущего.
Смотрите также в сюжете о том, какими смартфоны будут будущем:
Умный транспорт станет обыденностью к 2025 году в развитых странах. Причем это будет целая транспортная система, связывающая средства передвижения, инфраструктуру и людей в целом. Функциональные возможности такого автономного подхода лишат города пробок, а технологии искусственного интеллекта будут быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации на дороге. В докладе говорится, что к тому времени 15% транспортных средств будут обладать технологией Cellular Vehicle-to-everything.
Не успел 5G развернуться в полную мощность, как в Германии уже начали разработку мобильного интернета 6-го поколения. Правда, о распространении 6G речь пока не идет, а вот 5G будет развернут быстрее, чем любое предыдущее поколение беспроводных сетей. Более того, у сетей пятого поколения огромный потенциал, который может изменить целые отрасли. Global Industry Vision прогнозирует, что 58% населения мира будет иметь доступ к 5G к 2025 году.
Технологии дополненной реальности стали доступны всем еще в 2010 году. Однако все это время их не воспринимали всерьез, так как они были крайне ограниченными и использовались только для развлечений и разового вау-эффекта. Но через шесть лет все изменится. С увеличением мощности смартфонов, улучшением качества технологий дополненной реальности от Google (ARCore) и Apple (ARKit) 97% известных крупных компаний будут применять эту технологию к 2025 году: в рекламе, развлечениях и работе.
Сочетание супертехнологий, скоростного 5G интернета и машинного обучения, виртуальная реальность (VR) наконец станет повсеместной. Дальнейшее развитие VR-технологий позволит людям смотреть на мир совершенно по-другому: быстро анализировать, мгновенно получать информацию об объектах. Отчет Global Industry Vision предусматривает, что 10% компаний будут использовать VR через шесть лет.
Предсказание видеоигры Detroit: Become Human вскоре окажется недалеким от вымысла. Согласно предположению экспертов, к 2025 году на 10 тыс рабочих будет приходиться по 103 робота. Причем эта цифра будет расти с каждым годом. Есть надежда, что внедрение автоматизации в рутинные профессии при помощи роботов приведет к большей безопасности, защищенности и производительности компаний. Однако это может оказать негативный эффект – ударить по сокращениям рабочих мест для людей.
Искусственный интеллект обеспечит безупречную связь между клиентами и компаниями через шесть лет. Точность, понимание и доверие будут лежать в основе будущих коммуникаций. Более того, использование "умных" чат-ботов сломает языковые барьеры, что обеспечит комфортное общение с клиентом, расширение рынков сбыта и лучшей обратной связи. В докладе прогнозируется, что 86% крупных организаций перейдут на "умные" чат-боты.
Компании по всему миру внедряют цифровые технологии и интеллектуальные приложения на платформах облачного доступа, что означает более тесное сотрудничество, совместное использование ресурсов, укрепление глобальных экосистем и повышение производительности. Global Industry Vision прогнозирует, что каждая компания будет использовать облачные технологии повсеместно, и 85% бизнес-приложений будут основаны на облаке.
Облачные технологии и улучшенный искусственный интеллект сократит стоимость и расширит барьеры для научных экспериментов, инновациям и искусству, открывая золотую жилу творческого потенциала, который будет доступен для всех. Люди смогут быстрее обучаться и развиваться при помощи грамотно составленных программ и использованием ИИ. К 2025 году что 97% крупных компаний развернут подобную практику.
Датчики, встроенные в устройства, собирают информацию о пользователях. Анализируя наши предпочтения, поведение, привычки и прочие данные, искусственный интеллект сможет узнать о нас абсолютно все. Благодаря такому опыту поиск и реализация наших потребностей будет осуществляться без кнопок – одной лишь силой мысли, а сам Интернет эволюционирует в "обслуживание без поиска". Согласно отчету, 90% пользователей "умных" гаджетов смогут использовать персональных помощников, оснащенных искусственным интеллектом.
Повышение скорости мобильного и широкополосного интернета увеличит объемы передаваемых данных по всему миру. К 2025 году годовой объем глобальных данных достигнет 180 ЗБ (1 зеттабайт = 1 триллион ГБ). На 2019 год этот объем оценивается в 33 зеттабайта.
Напомним, что ранее мы отвечали на 10 вопросов о будущем с точки зрения науки. Также мы предрекали, что смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram