PR

Как молодой айтишник стал одним из лучших мировых экспертов

Данная статья расскажет историю Александра Уткина – эксперта в сфере информационных технологий

Александр Уткин – эксперт в сфере информационных технологий с опытом более 10 лет, ведущего сертифицированного профессионала по Red Hat технологиям в мире, ментора, руководителя, автора научных публикаций и высочайшего профессионала в отрасли

Все началось в 12 лет c Turbo Basic – мое первое прикосновение к миру IT, с которым я впоследствии и решил связать свою жизнь.

Я родился и вырос в небольшом провинциальном городе Ульяновск. Свою карьеру я начал с обучения в Ульяновском Государственном Университете по специальности "Информатик-аналитик" где достаточно скоро понял, что только занятий в университете может быть недостаточно и начал поиски источников дополнительного образования. К моему сожалению систем онлайн обучения не было или я о них не знал. Coursera и подобные ресурсы появились сильно позже. Так мы с моим другом нашли на частные курсы по администрированию операционной системы Linux, о которой я только слышал. Уже совсем скоро мое сознание было перевернуто когда я познакомился с простотой и логичностью устройства этой операционной системы. Эти знакомство и стало отправной точкой моей дальнейшей специализации.

После окончания университета я присоединился к IT отделу крупной торговой компании. Нас в команде было четверо и в зоне ответственности была широкая сеть распределенных офисов расположенных в разных городах России. Попал я туда очень вовремя, как раз к старту проекта по миграции серверов обслуживающих внутреннюю инфраструктуру компании на Linux. Цель была упростить текущую инфраструктуру, избавиться от ненужных решений, повысить отказоустойчивость и сделать ее дешевле в обслуживании. Все это мы вскоре успешно реализовали. Дальше оставался только этап поддержки, который показался мне довольно скучным. Мне хотелось дальнейшего развития компетенций и масштабных проектов.

В конце 2012 года на меня вышла компания ICL Services из города Казань с предложением о сотрудничестве. Там я начал работать с реально крупными международными компаниями. Одной из первых была Volvo Car Corporation, обладающая большой распределенной информационной системой с несколькими датацентрами на разных континентах. Заказчику требовалась экспертиза в миграции ИТ инфраструктуры из датацентров родительской североамериканской компании в свои собственные датацентры расположенные на другом континенте. Миграция должна была происходить без простоя в производстве. Нам пришлось иметь дело с тысячами Linux, Solaris и AIX серверов, системами хранения данных и резервного копирования на базе решений от Dell EMC и IBM с общим объемом данных свыше 6 петабайт. В рамках миграции были отмечены слабые места в инфраструктуре. В дальнейшем используя экспертные знания в области поддержки Linux/UNIX систем заказчику были предложены и успешно внедрены работы по повышению отказоустойчивости и защиты защищены. Кроме этого мы успешно внедрили инновационные решения, сделав систему более гибкой. В дальнейшем это позволило трансформировать систему, внедрять современные технологии без риска для производственных линий и бизнес процессов заказчика.

Другим интересным и непростым заказчиком был один Sainsbury's Argos – один из крупнейших ритейлеров и прямой конкурент Amazon на территории Великобритании и Ирландии. Имея такого серьезного соперника, у тебя должна быть исключительно отказоустойчивая инфраструктура.

Именно с такими вызовами я и работаю. Под моим руководством команда провела огромный объем работ включая аудит информационной безопасности и ИТ процессов, тестирование и выявление слабых мест, внедрения систем высокой доступности как на уровне оборудования, так и на уровне информационных систем. Немаловажной частью было привитие эффективных зрелых ИТ процессов на всех уровнях для снижения затрат и оптимизации расходов. В результате сотрудничества с нами Sainsbury's Argos получил информационную систему, модернизированную с учетом лучших международных практик в области информационной безопасности, автоматизации и отказоустойчивости. Доказательством этого были прекрасные показатели функционирования всех систем даже в самые пиковые периоды продаж такие как черная пятница и канун Рождества. Имея столь надежную информационную платформу для бизнес приложений наш британский партнер может без особых трудностей продолжать гонку с Amazon на равных.

Одним из последних и наверное самых интересных моих проектов в ICL Services были работы с H&M – всемирно-известным брендом одежды родом из Швеции. Требование было простым: организовать автоматическое и оперативное развертывание всей ИТ инфраструктуры в новых или существующих магазинах по всей Европе и Азии. Технический персонал на месте должен делать минимум действий, а именно правильно подключить все необходимое оборудование. Вся дальнейшая настройка должна проходить автоматически без участия человека и при этом решение должно быть легко масштабируемым.

Это был вызов, серьезный вызов. Подходящего решения на рынке в то время не было, поэтому при моем участии была разработана архитектура, которая базировалась на всем опыте работы с распределенными системами и автоматизации их процессов. В итоге мы получили мощный продукт, который полностью отвечал требованиям заказчика. Используя наше решение первая линия поддержки способна по просьбе заказчика инициировать установку полного комплекса торгового приложения на любую кассу/магазин/группу магазинов со всеми необходимыми языковыми, фискальными и прочими кастомизациями за небольшой срок. Новая версия торгового приложения или необходимые изменения требуемые законодательством страны могут быть доставлены во все магазины в течение нескольких часов. Благодаря инновационному подходу с нашей стороны заказчик продолжает свое развитие на глобальном рынке с легкостью вводя в строй новые и новые точки присутствия. Сейчас нашим решением активно интересуется потенциальные заказчики, такие как крупный бизнес из нефтяной сферы и большой европейский ритейл.

Одним из международно признанным показателем экспертности является сертификация. Я получил сертификаты по промышленным системам хранения данных от компании Dell EMC, системе резервного копирования IBM Tivoli Storage Manager, а также первый сертификат RHCSA из линейки Red Hat – ведущего производителя решений на базе Linux. Экзамен требует наличия значительных практических навыков с системой, так как сертификационный экзамен подразумевает выполнение практических заданий на работающей системе. Без опыта работы с системой экзамен сдать практически невозможно. Это в целом объясняет почему сертификация Red Hat достаточно высоко ценится работодателями и заказчиками, особенно на рынке США. Поэтому я поставил для себя цель получения RHCA – Red Hat Certified Architect, она отлично ложилась с моим планом саморазвития и давала возможность стать одним из немногих специалистов в СНГ. Экзамены достаточно сложные. Полученные знания и опыт предыдущих глобальных проектов помогают решать серьезные бизнес задачи и сэкономить миллионы долларов США за счет высокоуровневых решений.

Последние пару лет я посвятил теме, которая взорвала ИТ, а именно контейнеризация. Это следующий большой скачок, настолько же большой, каким была виртуализация несколько лет назад. Это убирает большой слой абстракции, который кардинально меняет взгляд на ИТ и на то, как планируется инфраструктура. Кроме того, это отлично ложиться в тренд перехода на микросервисную модель разработки современных приложений.

Кластера на базе Docker контейнеризации становятся production-ready решением, поэтому моим следующим шагом становится сертификация в администрировании OpenShift кластера от ведущего поставщика решений на базе Linux – Red Hat. Таким образом, к концу 2018 года я получил статус Red Hat Certified Architect и присоединился к очень узкому кругу профессионалов став четырнадцатым RHCA в России на тот момент.

С 2019 года я сотрудничаю с компанией EPAM Systems которая объединяет высококлассных специалистов из 25 стран и работает со многими компаниями из списка Fortune 500. Я являюсь техническим лидером.

Знаменитая цитата: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!" – как ничто лучше описывает темп развития современного ИТ. Будьте любопытными, пробуйте, развивайтесь и ставьте для себя большие цели и вы тоже сможете выйти на мировой уровень! В современном мире для этого есть все условия.

За любым крупным интернет-гигантом стоят обычные люди ни хуже и ни лучше вас, а значит у вас тоже все получится! Дерзайте!

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.