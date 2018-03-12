Как можно восстановить случайно удаленные фото на вашем смартфоне

У всех случались ситуации, когда мы удаляли не то, что нужно

Наверняка с вами случалась ситуация, когда вы по ошибке удаляли со смартфона или планшета ценные файлы, а затем жалели об этом и хотели бы их восстановить. В некоторых случаях файлы пропадают сами — например, при сбросе настроек устройства к заводским, из-за ошибок в приложениях и операционной системе или от вредоносной активности вирусов. Ничто не исчезает бесследно, удалённые файлы можно восстановить файлы — для этого потребуется бесплатная утилита EaseUS MobiSaver и доступ к компьютеру на базе Windows.

Инструкция по восстановлению файлов:

Скачайте и установите на компьютер EaseUS MobiSaver. Запустите эту программу.







Активируйте на устройстве отладку через USB в режиме разработчика. Для этого перейдите в "Настройки" > "Система" > "О телефоне" и нажимайте на "Номер сборки" до тех пор, пока система не потребует пароль для доступа к режиму разработчика. Найдите в разделе "Система" подраздел "Для разработчиков" и включите тумблер напротив "Отладки по USB".

Подключите смартфон к компьютеру кабелем и подождите, пока EaseUS MobiSaver опеределит устройство. Возможно, Windows установит дополнительные драйверы.

Когда устройство определится, будет проанализирована файловая система и вы увидите, какие данные можно восстановить. Выделите галочкой нужные файлы и выберите на компьютере папку, в которую они будут скопированы. Спустя несколько минут данные будут восстановлены. После этого их можно вернуть на смартфон или планшет.

Имейте в виду, что чем меньше вы пользовались устройством до попытки восстановления, тем больше у вас шансов вернуть удалённые файлы. Такова особенность работы накопителей — они стирают не сами файлы, а лишь информацию об их размещении и перезаписывают новой информацией неиспользуемые сектора памяти.

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