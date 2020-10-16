Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как найти песню, если не знаешь имени исполнителя? В этом поможет новая функция Google (инструкция)

Сегодня, 14:15

Рассказываем, как правильно пользоваться новой возможностью поисковика

С помощью новой функции Google теперь можно найти понравившуюся песню, даже если вы не знаете ее исполнителя и названия. Нужно просто включить микрофон и напеть несколько строчек. Новая возможность доступна для использования на английском языке для iOS и более чем на 20 языках для Android. Об этом сообщается в видео на официальном канале компании на YouTube.

Как найти песню без названия и имени исполнителя

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно в Google Search включить микрофон и спросить "Что это за песня?", после чего напевать мелодию в течение 10-15 секунд. Затем Google представит вам ряд результатов.

Если вы не поняли, как это работает, посмотрите видео:

Читайте также:
Сервис Google Maps преобразился и стал удобнее для пешеходов

Как объясняют эксперты, технология использует модели машинного обучения. Когда вы напеваете мелодию, они меняют звук на цифровую последовательность, а затем ищут совпадения во всех композициях, доступных для прослушивания в интернете и определяют наиболее подходящую из них.

Отметим, что Google может угадать мелодию по словам, свисту и другим звукам, но не учитывает особенности голоса.

Напомним, ранее Google представил новые логотипы "Почты", "Календаря", "Документов".

Смотрите видео: компания Google и Россия спорят за Крым

Кроме этого, Google запустила новую социальную сеть Keen.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Google выпустила Android 11 – обзор ключевых нововведений Google посвятил новый дудл Александру Дюма Google открестился от покупки TikTok Google поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом
видео музыка поиск Google функция
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-звезда UFC сделала откровенное фото с мужем в душе
Экс-звезда UFC сделала откровенное фото с мужем в душе
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме

Популярные статьи

Сегодня, 14:04Шоу-бизнес

От коронавируса умер известный блогер-силач

Сегодня, 09:50Шоу-бизнес

Где и как прошла свадьба Остапчука и Горняк (фото, видео)

Вчера, 13:12Fun

Рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена в Великобритании: фото

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне переболела коронавирусом: "Плакала от крепатуры"

Вчера, 05:56Fun

Премьер-министр оскандалилась, надев пиджак на голое тело (фото)

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 15 октября: Овнам нужно окружить себя приятными людьми, а Тельцам – отрегулировать режим сна

14 октябряШоу-бизнес

Фото дня. Порошенко после коронавируса сравнили с Колином Фертом

14 октябряТехно

Сколько будут стоить новые iPhone в Украине и когда они появятся

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

14 октябряEvents

День защитника Украины и День украинского казачества: в чем разница этих праздников

14 октябряEvents

Оригинальные поздравления с Днем украинского казачества: стихи, проза, SМS

14 октябряFun

День защитника Украины 2020 – поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках, открытках и стихах

14 октябряEvents

Красивые поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах

14 октябряEvents

С Покровом Пресвятой Богородицы: нежные картинки, стихи и поздравления

13 октябряШоу-бизнес

Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье
Собчак жестко проучила Тарзана после измены Королевой
Собчак жестко проучила Тарзана после измены Королевой
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
Басков похвастался пополнением и показал свою малютку
Басков похвастался пополнением и показал свою малютку
10 актрис, которые слышат критику в адрес своей внешности
10 актрис, которые слышат критику в адрес своей внешности

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять