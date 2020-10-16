Как найти песню, если не знаешь имени исполнителя? В этом поможет новая функция Google (инструкция)

Рассказываем, как правильно пользоваться новой возможностью поисковика

С помощью новой функции Google теперь можно найти понравившуюся песню, даже если вы не знаете ее исполнителя и названия. Нужно просто включить микрофон и напеть несколько строчек. Новая возможность доступна для использования на английском языке для iOS и более чем на 20 языках для Android. Об этом сообщается в видео на официальном канале компании на YouTube.

Как найти песню без названия и имени исполнителя

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно в Google Search включить микрофон и спросить "Что это за песня?", после чего напевать мелодию в течение 10-15 секунд. Затем Google представит вам ряд результатов.

Если вы не поняли, как это работает, посмотрите видео:

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Как объясняют эксперты, технология использует модели машинного обучения. Когда вы напеваете мелодию, они меняют звук на цифровую последовательность, а затем ищут совпадения во всех композициях, доступных для прослушивания в интернете и определяют наиболее подходящую из них.

Отметим, что Google может угадать мелодию по словам, свисту и другим звукам, но не учитывает особенности голоса.

Напомним, ранее Google представил новые логотипы "Почты", "Календаря", "Документов".

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Кроме этого, Google запустила новую социальную сеть Keen.

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